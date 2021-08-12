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Индия потеряла двухтонный спутник: при запуске не сработала верхняя ступень ракеты – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 09:30
Фото: ЕРА
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У Индийской организации космических исследований (ISRO) сегодня состоялась неудачная миссия по запуску на орбиту спутника дистанционного зондирования Земли GISAT-1/EOS-03: на ракете тяжелого класса GSLV MkII не сработала верхняя ступень. 

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Запуск осуществлен 12 августа в 03:13 по киевскому времени из Космического центра им. Дхавана на о-ве Шрихарикота.  

Нажмите фото выше, чтобы открыть его в полном размере (фото — ISRO)

Как пишут на сайте ISRO, полезной нагрузкой был "гибкий ультрасовременный" спутник наблюдения Земли EOS-03, который должны были вывести на переходную орбиту, а затем с помощью бортового жидкостного апогейного двигателя подвести к пункту назначения на конечной геостационарной орбите на позиции 85,5° восточной долготы.

Аппарат как минимум семь лет должен был помогать с оперативным мониторингом стихийных бедствий вроде штормов, ураганов, наводнений, пожаров и прочего.

Смотрите видео: Украино-американская ракета унесла в космос безмозглое существо

Спутники такого типа оснащены мульти- и гиперспектральным (видимый, ближний инфракрасный и тепловой спектр) формирователем изображений с 700 мм телескопом системы Ричи-Кретьена с разрешением в разных режимах от 42 м до 1,5 км. Для полноценной работы нужна безоблачная погода. Выдает изображения по секторам каждые пять минут, а также фото всей суши Индии каждые полчаса.

"Рама" спутника – модифицированная I-2K (I-2000), "сухая" масса – около тонны, заправленного – 2268 кг. Мощность – 2,28 кВт. Второй спутник хотят запустить в 2022 году, GISAT-2 будет аналогичным утраченному.

Нажмите фото выше, чтобы открыть его в полном размере (фото — ISRO)

Первая и вторая ступени отработали как положено, однако из-за технической неисправности не произошло зажигание верхней криогенной ступени.

"Миссию не удалось выполнить", – резюмировали в ISRO.

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Таким образом, на 14 запусков GSLV – три неудачи, две частичные неудачи.

Нажмите фото выше, чтобы увеличить его (фото — EPA/ISRO)

С 2014 года Индия предпринимает усиленные – и успешные – попытки закрепиться в космосе. За время своей космической программы страна выполнила уже более сотни миссий.

Евгений Пилипенко
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фиаско спутник Индия космос запуск ракета ступень ISRO неудача GSLV неполадки EOS-03 GISAT-1
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