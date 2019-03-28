Индия показала запуск ракеты, сбившей космический спутник: видео

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Запуск состоялся на полигоне для испытаний баллистических ракет на острове Абдула Калама в Бенгальском заливе

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Вчера власти Индии заявили, что сбили баллистической ракетой космический аппарат: в рамках "миссии Шакти" был поражен один из действующих, но уже списанных индийских спутников на низкой околоземной орбите. Это фактически произошло в верхних, сильно разреженных слоях атмосферы.

За тест отвечала Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), ведомство в подчинении Минобороны страны, и сотрудники Индийской организации космических исследований (ISRO).

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Как заверили военные, обломки сгорят в атмосфере и частично упадут на Землю "в течение недель".

По словам премьера Нарендры Моди, который вчера объявил о перехвате спутника ракетой, Индия не намерена участвовать в гонке космических вооружений, но на всякий случай будет поддерживать в адекватном состоянии необходимые для этого технологии.

Нажмите, чтобы увеличить (фото - ЕРА):

Вооружения в космосе (якобы) регулируются Договором о космосе от 1967 года, подписанном США, Британией и СССР. Сейчас участниками договора являются более 100 стран.

Документ запрещает размещения ядерного оружия или любого другого ОМП на орбите Земли, на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве. Он не запрещает размещение "обычных" вооружений на орбите.

С 2014 года Индия предпринимает усиленные - и успешные - попытки закрепиться в космосе. За время своей космической программы страна выполнила уже более сотни миссий.

Видео: SPACE and ISRO news

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Теги: спутник, Индия, космос, вооружение, ракета, ISRO
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