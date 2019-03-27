Индия сбила спутник космической боевой ракетой, это прорыв - Моди

Нарендра Моди (фото - ЕРА)

Сегодня, 27 марта, Индия сбила специальной ракетой функционирующий космический спутник. Об этом в телеобращении к нации заявил индийский премьер Нарендра Моди, пишет Reuters.

По словам главы правительства государства, одного из лидеров азиатского региона, это испытание боевых ракетных технологий "является прорывом в нашей космической программе".

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"Индия сегодня достигла беспрецедентного успеха и заявила о себе как о космической державе", - сказал премьер на хинди.

Космос превращается в поле битвы, что делает противоспутниковые возможности критически важными, заявил эксперт по безопасности в Центре политических исследований в Нью-Дели Брахма Челлани.

"В этом свете успешное "убийство" спутника с помощью индийского оружия является значительным достижением", - сказал он.

11 апреля 2019 года в Индии начнутся всеобщие выборы, которые продлятся пять недель. Голосование с участием около 900 млн избирателей будет самой масштабной демократической процедурой на планете.

Следующий "мирный" космический запуск в Индии состоится утром 1 апреля - стартует ракета PSLV-QL со спутником EMISAT и еще 28 другими аппаратами на борту.