900 млн избирателей: в Индии состоятся самые масштабные выборы

Нарендра Моди (фото - ЕРА)

11 апреля в Индии начнутся всеобщие выборы, которые продлятся пять недель. Голосование с участием около 900 млн избирателей можно рассматривать как самую масштабную демократическую процедуру на планете, пишет агентство Голос Америки.

Глава Центризбиркома страны Сунил Арора заявил, что будет создан 1 млн избирательных участков, а к работе привлекут более 5 млн чиновников и сотрудников сил безопасности.

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Выборы пройдут в семь этапов и завершатся 19 мая, а голоса будут подсчитаны 23 мая.

Тогда и выяснится, останется ли на второй срок премьер Нарендра Моди.

Как уточнили в агентстве, недавние военных стычки Индии и Пакистана могут "помочь" Моди переизбраться, так как он позиционирует себя как сильного лидера. Его популярность возросла после приказов нанести авиаудары по боевикам на территории Пакистана.

На выборах также выберут 543 депутата нижней палаты индийского парламента.

По прогнозам аналитиков, основное противостояние развернется между правящей партией индийских националистов "Бхаратия джаната парти" (БДП), которую представляет Моди, оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс", и несколькими региональными партиями, часть которых сформировала альянсы.