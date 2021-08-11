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У NASA горят сроки с полетом людей на Луну – уже не 2024-й. Маск предложил спасти ситуацию

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 11:18
У NASA горят сроки с полетом людей на Луну – уже не 2024-й. Маск предложил спасти ситуацию - Фото
Илон Маск (скриншот из видеозаписи)

Бизнесмен Илон Маск предложил Аэрокосмическому управлению США помощь от своей компании SpaceX в разработке скафандров для лунной программы Artemis. Вчера генеральный инспектор NASA заявил, что из-за задержек со скафандрами цель – высадка астронавтов на Луну в 2024 году – практически невозможна в обозначенные сроки.

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"SpaceX может сделать это, если потребуется", – написал Маск под публикацией в Twitter выводов сотрудника NASA.

По данным Пола Мартина, изложенным в рапорте от 10 августа, задержка с разработкой и созданием первых двух скафандров xEMU достигает уже 20 месяцев, а ведь по плану NASA они должны быть готовы к ноябрю 2024-го.

Среди причин проволочек названы как технические проблемы, так и последствия пандемии COVID-19 с недофинансированием. Кроме того, Мартин упомянул, что над скафандрами работают 27 различных подрядчиков и поставщиков.

"Похоже, на кухне слишком много поваров", – также в комментариях отреагировал на это Маск.

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Если создавать скафандры по нынешнему техзаданию, NASA получит их "не ранее апреля 2025 года", подчеркнул Мартин, причем к тому моменту Управление потратит только на этот сегмент лунной программы более $1 млрд.

Руководство NASA пока не отреагировало на такие неутешительные новости. Сейчас проводится аудит бюджета и графика миссий Artemis, для которых требуется корабль Orion, ракета Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway

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Евгений Пилипенко
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Илон Маск nasa spacex технологии Луна космос скафандр Artemis
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