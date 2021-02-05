UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

NASA выбрало компанию для доставки роботов на Луну. Ее владелец – из Украины

05.02.2021, 06:43
NASA выбрало компанию для доставки роботов на Луну. Ее владелец – из Украины - Фото
Посадочный модуль Blue Ghost (иллюстрация Firefly Aerospace)

Американо-украинский стартап Firefly Aerospace получил контракт от Аэрокосмического управления США на доставку в 2023 году на Луну 10 полезных нагрузок общей массой 94 кг для исследований и технологических демонстраций. Компания при этом пока не запустила ни одной ракеты, но готовится сделать это позднее в 2021 году.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инициатива NASA под названием Commercial Lunar Payload Services (CLPS), в рамках которой Управление заказывает услуги коммерческих партнеров для ускоренной доставки научно-технических полезных нагрузок на Луну, – ключевая часть новой лунной программы Artemis.

Сумма сделки – около $93,3 млн. Это уже шестой такой контракт по CLPS.

За эти средства Firefly должны доставить аппаратуру в район Моря Кризисов, где она будет в полу- и автоматическом режиме исследовать различные условия и ресурсы поверхности. Эти данные помогут подготовиться к полетам туда человека не ранее 2024 года.

Читайте также: Свечи на торте для главы Firefly Aerospace "зажгли" ракетным двигателем – видео

В контракт входит сборка/интеграция аппаратуры в конфигурацию для запуска, запуск с Земли, посадка на Луну и выполнение миссии. Компания использует свою ракету и посадочный модуль Blue Ghost.

Что именно Firefly доставит на Луну, можно почитать здесь.

СПРАВКА. В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанный инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в американском Остине и Днепре. Основное производство узлов ракеты сосредоточено в штате Техас, однако частично оборудование разрабатывается и в Украине. Создают ракеты Alpha (до 1 т грузов на НОО (200 км) и до 600 кг – на ССО (500 км), ценник запуска – $15 млн), Beta (до 4 т на НОО, и до 3 т – на ССО) и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis.

Море Кризисов – лунное море (визуально темное пятно на поверхности лунного диска) на видимой стороне Луны шириной свыше 550 км. Этот участок с очень плоским дном, окруженным кольцом гряд, образовался 4,55–3,85 млрд лет назад. На юге расположены частично погребенные под лавой кратеры. Местные координаты – 17°00' с. ш. 59°06' в. д. В 1969 и 1972 годах здесь неудачно пытались посадить аппараты Луна-15 и Луна-23, и в 1976-м удалось сделать успешную доставку Луны-24, которая доставила на Землю образец грунта.

Читайте также: Частный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
nasa технологии Луна космос контракт доставка логистика посадочный модуль Firefly Aerospace Artemis Море Кризисов Blue Ghost

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 