NASA выбрало компанию для доставки роботов на Луну. Ее владелец – из Украины

Американо-украинский стартап Firefly Aerospace получил контракт от Аэрокосмического управления США на доставку в 2023 году на Луну 10 полезных нагрузок общей массой 94 кг для исследований и технологических демонстраций. Компания при этом пока не запустила ни одной ракеты, но готовится сделать это позднее в 2021 году.

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Инициатива NASA под названием Commercial Lunar Payload Services (CLPS), в рамках которой Управление заказывает услуги коммерческих партнеров для ускоренной доставки научно-технических полезных нагрузок на Луну, – ключевая часть новой лунной программы Artemis.

Сумма сделки – около $93,3 млн. Это уже шестой такой контракт по CLPS.

За эти средства Firefly должны доставить аппаратуру в район Моря Кризисов, где она будет в полу- и автоматическом режиме исследовать различные условия и ресурсы поверхности. Эти данные помогут подготовиться к полетам туда человека не ранее 2024 года.

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В контракт входит сборка/интеграция аппаратуры в конфигурацию для запуска, запуск с Земли, посадка на Луну и выполнение миссии. Компания использует свою ракету и посадочный модуль Blue Ghost.

Что именно Firefly доставит на Луну, можно почитать здесь.

СПРАВКА. В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанный инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в американском Остине и Днепре. Основное производство узлов ракеты сосредоточено в штате Техас, однако частично оборудование разрабатывается и в Украине. Создают ракеты Alpha (до 1 т грузов на НОО (200 км) и до 600 кг – на ССО (500 км), ценник запуска – $15 млн), Beta (до 4 т на НОО, и до 3 т – на ССО) и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis.

Море Кризисов – лунное море (визуально темное пятно на поверхности лунного диска) на видимой стороне Луны шириной свыше 550 км. Этот участок с очень плоским дном, окруженным кольцом гряд, образовался 4,55–3,85 млрд лет назад. На юге расположены частично погребенные под лавой кратеры. Местные координаты – 17°00' с. ш. 59°06' в. д. В 1969 и 1972 годах здесь неудачно пытались посадить аппараты Луна-15 и Луна-23, и в 1976-м удалось сделать успешную доставку Луны-24, которая доставила на Землю образец грунта.

Большое интервью LIGA.net с главой Firefly Поляковым можно почитать здесь.

Firefly успешно испытала первую ступень ракеты Alpha в сентябре 2020-го и бесплатно запустит в космос спутник победителя конкурса.

В декабре Firefly получила первый контракт NASA на $9,8 млн.

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Евгений Пилипенко

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