Американо-украинская компания Firefly успешно испытала первую ступень ракеты Alpha – видео

В середине сентября частная компания Firefly Aerospace провела полное статическое огневое испытание первой ступени ракеты легкого класса Alpha, которая, как предполагается, впервые улетит в космос до конца года.

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Проверка прошла на испытательном полигоне компании в Бриггсе, штат Техас, США.

Четыре двигателя Reaver включились практически одновременно. Зеленый цвет пламени в самом начале теста объясняется применением пирофорной "зажигалки" TEA/TEB из триэтилалюминия и триэтилборана. При контакте с жидким кислородом она вспыхивает, обеспечивая зажигание топливной пары.

В ходе 35-секундного прожига была проведена проверка системы управления вектором тяги – TVC (Thrust Vector Control).

Первая миссия Firefly будет называться DREAM ("Мечта").

СПРАВКА. В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанный инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в американском Остине и Днепре. Основное производство узлов ракеты сосредоточено в штате Техас, однако частично оборудование разрабатывается и в Украине. Создают ракеты Alpha (до 1 т грузов на НОО (200 км) и до 600 кг - на ССО (500 км), ценник запуска – $15 млн), Beta (до 4 т на НОО, и до 3 т - на ССО) и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis.

Большое интервью LIGA.net с главой Firefly Поляковым можно почитать здесь .

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