Американо-украинская компания Firefly успешно испытала первую ступень ракеты Alpha – видео

В середине сентября частная компания Firefly Aerospace провела полное статическое огневое испытание первой ступени ракеты легкого класса Alpha, которая, как предполагается, впервые улетит в космос до конца года.
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Проверка прошла на испытательном полигоне компании в Бриггсе, штат Техас, США.
Четыре двигателя Reaver включились практически одновременно. Зеленый цвет пламени в самом начале теста объясняется применением пирофорной "зажигалки" TEA/TEB из триэтилалюминия и триэтилборана. При контакте с жидким кислородом она вспыхивает, обеспечивая зажигание топливной пары.
В ходе 35-секундного прожига была проведена проверка системы управления вектором тяги – TVC (Thrust Vector Control).
Первая миссия Firefly будет называться DREAM ("Мечта").
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