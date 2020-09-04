Полет космической "колоды" SpaceX с дрона рядом и двух камер на корабле – видео

Вчера космическая компания SpaceX подняла на высоту около 150 метров тестовый прототип корабля Starship. В YouTube предприятия бизнесмена Илона Маска выложили видео с дрона и камер, установленных на корпусе.
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Полет прошел штатно, но при посадке в нижней части прототипа что-то загорелось, – пламя удаленно потушили.
Поскольку тесты проводятся без носовой части корабля, облицовки, "крыльев"/стабилизаторов и прочего, аппарат пока что выглядит "совсем не аэродинамической колодой", по выражению одного из подписчиков в Twitter Маска.
"Похоже на то, что можно заставить полететь что угодно, хаха", – подписал видео глава компании.
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