Полет космической "колоды" SpaceX с дрона рядом и двух камер на корабле – видео

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Испытания по проекту Starship проходят на полигоне около поселка Бока-Чика в штате Техас – около границы с Мексикой, недалеко от Мексиканского залива

Вчера космическая компания SpaceX подняла на высоту около 150 метров тестовый прототип корабля Starship. В YouTube предприятия бизнесмена Илона Маска выложили видео с дрона и камер, установленных на корпусе.

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Полет прошел штатно, но при посадке в нижней части прототипа что-то загорелось, – пламя удаленно потушили.

Поскольку тесты проводятся без носовой части корабля, облицовки, "крыльев"/стабилизаторов и прочего, аппарат пока что выглядит "совсем не аэродинамической колодой", по выражению одного из подписчиков в Twitter Маска.

"Похоже на то, что можно заставить полететь что угодно, хаха", – подписал видео глава компании.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе с двумя ступенями будет высотой около 120 метров, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса - легированная сталь. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.
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Теги: Илон Маск, spacex, технологии, космос, ракета, испытание, тест, starship
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