Проект "Психея". Что NASA ищет на уникальном астероиде между Марсом и Юпитером

Компания Илона Маска SpaceX предложила наиболее выгодные условия по запуску зонда к загадочному астероиду (16) Psyche, выиграв конкурс Аэрокосмического управления США по отправке аппарата в рамках одноименной миссии. Ученые хотят изучить объект между орбитами Марса и Юпитера, который может быть остывшим металлическим ядром древней планеты, обнажившимся из-за катаклизма/столкновения миллиарды лет назад.
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Запуск сверхтяжелой ракеты-носитель Falcon Heavy будет стоить налогоплательщикам США всего $117 млн, управление миссией возложено на Лабораторию реактивного движения NASA.
Psyche – уникальный проект в современном NASA: миссию хотели запустить в октябре 2023 году, но старт с комплекса LC-39A на мысе Канаверал в штате Флорида состоится раньше – в июле 2022-го. Обычно сроки сдвигаются вперед. Над проектом первоначально работали с 2014-го сотрудники Университета Аризоны, позднее к ним подключились другие специалисты NASA.
Зонд достигнет астероида на четыре года раньше первоначальных планов – в 2026-м. Около года "Психея" будет обращаться на орбите вокруг него, а затем начнет спускаться до высоты 105,5 км над поверхностью. Всего миссия у астероида рассчитана на 21 месяц.
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