Проект "Психея". Что NASA ищет на уникальном астероиде между Марсом и Юпитером

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Технологии пока не дают заглянуть внутрь Земли, где может быть металлическое ядро. Изучая Психею, ученые могут выяснить, что в глубинах нашей планеты.

Компания Илона Маска SpaceX предложила наиболее выгодные условия по запуску зонда к загадочному астероиду (16) Psyche, выиграв конкурс Аэрокосмического управления США по отправке аппарата в рамках одноименной миссии. Ученые хотят изучить объект между орбитами Марса и Юпитера, который может быть остывшим металлическим ядром древней планеты, обнажившимся из-за катаклизма/столкновения миллиарды лет назад.

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Запуск сверхтяжелой ракеты-носитель Falcon Heavy будет стоить налогоплательщикам США всего $117 млн, управление миссией возложено на Лабораторию реактивного движения NASA.

Psyche – уникальный проект в современном NASA: миссию хотели запустить в октябре 2023 году, но старт с комплекса LC-39A на мысе Канаверал в штате Флорида состоится раньше – в июле 2022-го. Обычно сроки сдвигаются вперед. Над проектом первоначально работали с 2014-го сотрудники Университета Аризоны, позднее к ним подключились другие специалисты NASA.

СПРАВКА. (16) Психея – крупный и богатый на железо и никель астероид, чья масса - около 1% от массы всех тел в поясе астероидов. Эллипсоид 214×181×145 км, возможно – ядро древней планеты. Открыт весной 1852 года, назван в честь олицетворения души в древнегреческой мифологии. Перигелий – 377 млн км, афелий – 497 млн км, средняя температура поверхности – минус 113°C.

Зонд достигнет астероида на четыре года раньше первоначальных планов – в 2026-м. Около года "Психея" будет обращаться на орбите вокруг него, а затем начнет спускаться до высоты 105,5 км над поверхностью. Всего миссия у астероида рассчитана на 21 месяц.

  • Зонд соберут на платформе от Maxar Technologies с солнечно-электрическим двигателем.
  • На борту зонда будет магнитометр, многоспектральная камера, гамма- и нейтронный спектрометр, а также прибор X-диапазона для изучения гравитационного поля объекта.
  • Инженеры проверят лазерную технологию связи с зондом в глубоком космосе: использование света вместо радиоволны позволит передавать больше данных за промежуток времени.
  • Попутчиками Psyche на ракете будут зонды EscaPADE и Janus. Первый отправится изучать атмосферу Марса, второй – бинарные астероиды.

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Теги: nasa, spacex, космос, астероид, психея
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