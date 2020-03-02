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В метеорите впервые нашли белок внеземного происхождения. Так считают ученые

В метеорите впервые нашли белок внеземного происхождения. Так считают ученые - Фото
Иллюстрация: arxiv.org
02.03.2020, 15:36

Открытие "внеземного" белка - вовсе не доказательство существования внеземной жизни; белки могут появляться в результате разных химических процессов.

Использовав современный метод масс-спектрометрии, группа британских ученых заявила о первом в истории открытии внеземного белка. Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование на сайте препринтов arXiv.

Ранее в метеоритах обнаруживали различные "строительные кирпичики" для земной жизни - цианид, рибозу, даже аминокислоты, из которых состоят белки. Теперь в метеорите Аcfer 086, который нашли в 30 лет назад в Алжире и хранили в музее, якобы идентифицировали белковое соединение.

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Сначала исследователи обнаружили аминокислоту глицин, а затем выяснили, что она связана с железом и литией. Компьютерное моделирование показало, что глицин в метеорите содержится не как отдельное соединение, а является частью белка. Его назвали гемолитином.

"Хотя гемолитин структурно похож на земные белки, соотношение дейтерия к водороду в нем не соответствует земному. А вот тому, что в кометах - да", - излагают исследователи.

СПРАВКА. Белки - высокомолекулярные органические вещества из альфа-аминокислот, которые соединены в цепочку пептидной связью. У живых существ кодируются генетическим кодом, причем при синтезе используется примерно 20 стандартных аминокислот.

Авторы публикации предположили, что вещество, возможно, сформировалась в протосолнечном диске более 4,6 млрд лет назад. Они же предупреждают: нужно изучить соединение более тщательно, так как есть вероятность, что это все же не белок, а полимер - более обширный класс молекул, некоторые из которых являются белками.

Евгений Пилипенко
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