В метеорите впервые нашли белок внеземного происхождения. Так считают ученые

Иллюстрация: arxiv.org

Использовав современный метод масс-спектрометрии, группа британских ученых заявила о первом в истории открытии внеземного белка. Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование на сайте препринтов arXiv.

Ранее в метеоритах обнаруживали различные "строительные кирпичики" для земной жизни - цианид, рибозу, даже аминокислоты, из которых состоят белки. Теперь в метеорите Аcfer 086, который нашли в 30 лет назад в Алжире и хранили в музее, якобы идентифицировали белковое соединение.

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Сначала исследователи обнаружили аминокислоту глицин, а затем выяснили, что она связана с железом и литией. Компьютерное моделирование показало, что глицин в метеорите содержится не как отдельное соединение, а является частью белка. Его назвали гемолитином.

"Хотя гемолитин структурно похож на земные белки, соотношение дейтерия к водороду в нем не соответствует земному. А вот тому, что в кометах - да", - излагают исследователи.

СПРАВКА. Белки - высокомолекулярные органические вещества из альфа-аминокислот, которые соединены в цепочку пептидной связью. У живых существ кодируются генетическим кодом, причем при синтезе используется примерно 20 стандартных аминокислот.

Авторы публикации предположили, что вещество, возможно, сформировалась в протосолнечном диске более 4,6 млрд лет назад. Они же предупреждают: нужно изучить соединение более тщательно, так как есть вероятность, что это все же не белок, а полимер - более обширный класс молекул, некоторые из которых являются белками.

Известные нам формы жизни не могут существовать без белков.

Американская компания Air Protein заявила, что они могут производить заменитель мяса из воздуха, воды и минералов.

На днях ученые назвали самый подходящий для жизни мир: он в 124 световых годах от нас.