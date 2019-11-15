Компания в США планирует делать искусственное мясо из воздуха

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Американская компания Air Protein заявила, что они могут производить заменитель мяса из воздуха, воды и минералов. Об этом сообщает Naked Science.

Светло-коричневый порошок, имеющий нейтральный вкус, получился благодаря преобразованию элементов, обнаруженных в воздухе, в белок с таким же аминокислотным профилем, что и животный.

Этот продукт не является полноценным мясом и его можно смешивать с другими ингредиентами для готовки полноценных блюд или использовать в качестве добавки.

"Этот революционно новый источник белка сможет производить постные бургеры, обогащенную белком пасту, хлопья, напитки и многое другое", - заявляют в компании.