Ученые узнали, сколько нужно бегать для продления жизни

Иллюстративное фото: pixabay.com

Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что пробежка в любых количествах уменьшает риск ранней смертности. Об этом сообщает Science Daily.

Исследователи провели анализ 14 различных работ, которые содержали данные о 232 149 людях. Большая часть из них не занималась бегом, а другие совершали пробежки с разной регулярностью и объемом. Ученые обнаружили, что бегающие люди имели на 27% более низкий риск смерти по разным причинам в течение периода исследования. Также им удалось придти к выводу, что пробежка всего один раз в течение 50 минут в неделю снижает риск смерти, а преимущества не увеличиваются независимо от продолжительности бега.

Данное исследование имело обсервационный характер, а поэтому ученым неизвестны причины таких результатов. Также они предупреждают, что количество данных при исследовании было небольшим, а их методы варьировались, что могло повлиять на результаты. Тем не менее, они предполагают, что бег в любом случае лучше, чем ничего.

Смотрите также: В Египте археологи обнаружили 30 саркофагов с мумиями: фото