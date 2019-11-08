Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые узнали, сколько нужно бегать для продления жизни

Ученые узнали, сколько нужно бегать для продления жизни - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
08.11.2019, 08:45

Исследователи пришли к выводу, что любое количество бега связано с более низким риском ранней смертности

Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что пробежка в любых количествах уменьшает риск ранней смертности. Об этом сообщает Science Daily

Исследователи провели анализ 14 различных работ, которые содержали данные о 232 149 людях. Большая часть из них не занималась бегом, а другие совершали пробежки с разной регулярностью и объемом. Ученые обнаружили, что бегающие люди имели на 27% более низкий риск смерти по разным причинам в течение периода исследования. Также им удалось придти к выводу, что пробежка всего один раз в течение 50 минут в неделю снижает риск смерти, а преимущества не увеличиваются независимо от продолжительности бега. 

Данное исследование имело обсервационный характер, а поэтому ученым неизвестны причины таких результатов. Также они предупреждают, что количество данных при исследовании было небольшим, а их методы варьировались, что могло повлиять на результаты. Тем не менее, они предполагают, что бег в любом случае лучше, чем ничего.

Смотрите также: В Египте археологи обнаружили 30 саркофагов с мумиями: фото

Напишите нам
наука ученые здоровье бег пробежка риск смерти
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 