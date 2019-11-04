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Ученые связали свет во время сна с появлением болезней сердца

Ученые связали свет во время сна с появлением болезней сердца - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
04.11.2019, 06:21

Ученые заявляют, что прохождение света через закрытые веки снижает выработку мелатонина, который уменьшает кровяное давление

Ученые из Японии провели исследование и выяснили, что свет в спальне во время сна может повысить риск развития заболеваний сердца. Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в журнале Environment International

Исследование проводилось на 989 испытуемых, средний возраст которых составил от 71 до 77 лет. Во время эксперимента ученые на протяжение двух ночей устанавливали над головами спящих людей включенную лампу. Свет был направлен на потолок и находился на высоте 60 сантиметров от пола. 

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Медикам удалось выяснить, что высокий уровень светового загрязнения во время сна сопровождается повышенным показателем хронического атеросклероза - болезни, которая провоцирует образование атеросклеротических бляшек на стенках артерий. 

Ученые считают, что прохождение света через закрытые веки снижает выработку мелатонина, который уменьшает кровяное давление.

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