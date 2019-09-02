Ученые научились выращивать зубную эмаль - фото

Улыбка - зубы (фото - gsodentist.com)

Ученые из Чжэцзянского университета сообщили об успехе в получении искусственной эмали, имитирующей естественную сложную структуру. Об этом говорится в исследовании.

Попытки вырастить зубную эмаль предпринимались и ранее, но лишь теперь ученым удалось создать кластеры фосфата кальция (главный компонент эмали - ред.) диаметром в полтора нанометра.

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Такие размеры обеспечивают плотную упаковку кластеров в структуры, подобные натуральной зубной эмали.

Добиться такого результата ученым удалось, используя химическое соединение - триэтиламин, который замедляет слипание растущих кластеров.

Эксперименты показали, что синтетическая эмаль прочно закрепляется на имитаторе натуральной эмали зубов, формируя прочную пленку.

Опыты также проводились с участием добровольца, зубы которого были поражены кислотой.

За 48 часов после нанесения кластеры образовали плотную пленку толщиной 2,7 микрометра.

Прочность и устойчивость копии не уступает естественной эмали.

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