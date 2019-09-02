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Ученые научились выращивать зубную эмаль - фото

Ученые научились выращивать зубную эмаль - фото - Фото
Улыбка - зубы (фото - gsodentist.com)
02.09.2019, 09:40

Ученым впервые удалось получить максимально точную имитацию естественной зубной эмали

Ученые из Чжэцзянского университета сообщили об успехе в получении искусственной эмали, имитирующей естественную сложную структуру. Об этом говорится в исследовании

Попытки вырастить зубную эмаль предпринимались и ранее, но лишь теперь ученым удалось создать кластеры фосфата кальция (главный компонент эмали - ред.) диаметром в полтора нанометра. 

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Такие размеры обеспечивают плотную упаковку кластеров в структуры, подобные натуральной зубной эмали. 

Добиться такого результата ученым удалось, используя химическое соединение - триэтиламин, который замедляет слипание растущих кластеров. 

Эксперименты показали, что синтетическая эмаль прочно закрепляется на имитаторе натуральной эмали зубов, формируя прочную пленку. 

Опыты также проводились с участием добровольца, зубы которого были поражены кислотой. 

За 48 часов после нанесения кластеры образовали плотную пленку толщиной 2,7 микрометра. 

Прочность и устойчивость копии не уступает естественной эмали. 

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