Ученые рассказали, какая пища ускоряет рост раковых опухолей

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Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте провели исследование, результаты которого показали, что пища жареная на растительном масле ускоряет рост раковых опухолей. Об этом сообщает Medical Xpress.

Исследование проводилось на мышах с воспалительным заболеванием кишечника и раком толстой кишки. Первая группа мышей получала масло популярной марки в США, на котором перед этим жарили фалафель в одной из закусочных города. Контрольная группа грызунов получила пищу с маслом холодного отжима.

Результаты исследования показали, что жареная пища усиливает воспаление толстой кишки и в два раза ускоряет рост раковых опухолей, распространяя бактерии и токсичные продукты в кровоток.

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Ученые решили проверить гипотезу о том, что окисление ненасыщенных жирных кислот при нагревании масла провоцирует воспалительный эффект. Для этого они отделили полярные соединения от масла для жарки и скормили их мышам.

Итог оказался аналогичен ранее полученным результатам.

Один из авторов работы Гудонг Чжан заявил, что исследование показывает, что употребление жаренной на масле пищи, усугубляет состояние толстой кишки и кишечника.

"В США многие больные люди все еще едят в фастфудах и потребляют жареную пищу. Если у кого-то воспалительное заболевание кишечника или рак толстой кишки, но они продолжают есть такую ​​пищу, существует вероятность, что это сделает заболевания еще более агрессивными. Таким пациентам следует есть меньше жареной пищи", - рассказывает ученый.

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