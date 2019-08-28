Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые рассказали, какая пища ускоряет рост раковых опухолей

Ученые рассказали, какая пища ускоряет рост раковых опухолей - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
28.08.2019, 09:20

Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте заявляют, что жареная пища в два раза ускоряет рост опухолей

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте провели исследование, результаты которого показали, что пища жареная на растительном масле ускоряет рост раковых опухолей. Об этом сообщает Medical Xpress.  

Исследование проводилось на мышах с воспалительным заболеванием кишечника и раком толстой кишки. Первая группа мышей получала масло популярной марки в США, на котором перед этим жарили фалафель в одной из закусочных города. Контрольная группа грызунов получила пищу с маслом холодного отжима.  

Результаты исследования показали, что жареная пища усиливает воспаление толстой кишки и в два раза ускоряет рост раковых опухолей, распространяя бактерии и токсичные продукты в кровоток. 

Читайте также: Ученые объяснили, почему с возрастом ухудшается память

Ученые решили проверить гипотезу о том, что окисление ненасыщенных жирных кислот при нагревании масла провоцирует воспалительный эффект. Для этого они отделили полярные соединения от масла для жарки и скормили их мышам. 

Итог оказался аналогичен ранее полученным результатам. 

Один из авторов работы Гудонг Чжан заявил, что исследование показывает, что употребление жаренной на масле пищи, усугубляет состояние толстой кишки и кишечника. 

"В США многие больные люди все еще едят в фастфудах и потребляют жареную пищу. Если у кого-то воспалительное заболевание кишечника или рак толстой кишки, но они продолжают есть такую ​​пищу, существует вероятность, что это сделает заболевания еще более агрессивными. Таким пациентам следует есть меньше жареной пищи", - рассказывает ученый.

Читайте также: Музыка. Хэви-метал полезен для здоровья - ученые

Напишите нам
наука здоровье еда рак пища
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 