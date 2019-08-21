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Ученые объяснили, почему с возрастом ухудшается память

Ученые объяснили, почему с возрастом ухудшается память - Фото
Фото: depositphotos.com
21.08.2019, 12:40

Все дело в повреждении кровеносных сосудов

Исследователи из Университета Умео заявили, что процесс ухудшения памяти с возрастом начинается с повреждения сосудов и недостатка кровоснабжения мозга и приводит к нарушению когнитивных функций. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследования. 

В меру старения человеческого тела, большие артерии такие, как аорта, твердеют и теряют эластичность, которая необходимо для реагирования на резкое повышение давления по мере впрыска крови от сердца.

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Пульсация давления вместе этого передается на мелкие кровеносные сосуды, например, находящиеся в мозге. 

Капилляры в мозге подвергаются повышенному стрессу, который вызывает повреждение клеток внутри и вокруг их стенок. 

Клетки регулируют капиллярный кровоток. Если они повреждены, значит, мозг перестает получать достаточно кислорода и его функционирование снижается.

Согласно ученым, гиппокамп в мозге особенно уязвим. Структура в этой части органа важна для способности запоминать события прошлого. 

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