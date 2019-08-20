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В Китае запускается услуга массового клонирования кошек: фото

В Китае запускается услуга массового клонирования кошек: фото - Фото
Кот (фото - pixabay.com)
20.08.2019, 13:34

Этим летом компании Sinogene удалось клонировать кошку по кличке Чеснок

21 июля в Пекине на свет появился клонированный котенок по кличке "Чеснок". Он стал первым успешно клонированным котенком в Китае. Об этом сообщает Global Times China

"Мой кот умер от болезни мочевыводящих путей. Я решил его клонировать, потому что он был особенным и незабываемым", - заявил хозяин кошки Хуан Ю. 

По словам ученых, жизнь "копии" будет такой же долгой, как и у обычного животного.

Чеснок и кошка, у которой были взяты клетки для клонирования, выглядят идентично, но имеют разный темперамент и характер. В Sinogene задумываются над тем, чтобы в будущем переносить воспоминания и характерные черты благодаря искусственному интеллекту или технологии человеко-машинного интерфейса.

"После его успешного создания мы начнем предоставлять официальные услуги по клонированию", - сообщил журналистам замдиректора компании Чжао Цзяньпин.

По мнению Цзяньпин, у данной услуги огромные перспективы и рынок. 

Цзяньпин рассказал, что такая услуга обойдется клиенту в $35 400. Также Sinogene предлагает услугу по клонированию собак стоимостью приблизительно $54 000.

Клонирование кошки или собаки требует культивирования эмбриона из клетки животного перед внедрением в матку суррогатной матери.

"Весь процесс - от извлечения клеток до рождения - занимает не менее двух месяцев",- рассказал Лай Лянсюэ, научный сотрудник Китайской академии наук. 

В компании также задумываются над клонированием исчезающих видов животных, но, по словам Лянсюэ, такой эксперимент требовал бы межвидового клонирования, однако пока это никому не удалось.  

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Китай наука клонирование генетика
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