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Ученые связали использование эмодзи с частым занятием сексом

Ученые связали использование эмодзи с частым занятием сексом - Фото
Фото: pixabay.com
20.08.2019, 09:30

Люди, присылающие эмодзи чаще других, также ведут более активную интимную жизнь, полагают исследователи

Психологи из американского Университета Кинси обнаружили, что люди, которые чаще других используют в онлайн-переписке эмодзи, также ведут более активную сексуальную жизнь. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Plos One

Ученые провели и проанализировали данные онлайн-опроса, в котором приняли участие около 5000 не состоящих в браке американцев. 

Выборка отражала демографию взрослого населения США: возраст от 18 до 94 лет, среди них 87% гетеросексуалов и 62% - европеоидов. 

Оказалось, что 38% респондентов вовсе не используют эмодзи, 29% используют смайлы изредка и примерно 29% пользуются ими регулярно. Почти в каждом сообщении к эмодзи прибегают лишь 3% опрошенных, а 2,5% добавляют по несколько смайликов в сообщение. 

Респонденты называют разные причины такого отношения к эмодзи: придание выразительности своим словам, большая простота передачи эмоций или потому что "это модно". 

Психологам удалось обнаружить, что использование эмодзи положительно коррелирует с частотой назначения первых свиданий и активной сексуальной жизнью. 

Желая уточнить эти результаты, ученые провели еще один опрос, в котором приняли участие 275 человек. 

В этой выборке частота использования эмодзи была намного выше. Выше была и частота занятия сексом. 

Авторы исследования не уточняют, какие именно смайлы использовали респонденты. Они лишь замечают, что таким людям легче формировать личные отношения с окружающими. Следствием этого может быть одновременно и частое применение эмодзи, и высокая успешность в отношениях с противоположным полом.

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наука секс эмодзи
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