Чай улучшает здоровье мозга - ученые

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Ученые из Национального университета Сингапура провели исследование и выяснили, что чаепитие позитивно влияет на эффективность мозговых связей. Исследование опубликовано в журнале Aging.

В испытании приняли участие 36 пожилых людей в возрасте от 60 лет.

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Исследователи разделили испытуемых на две группы: тех, кто пьет чай часто, и тех, кто не пьет его или употребляет реже.

К группе любителей чая отнесли людей, которые пьют его минимум четыре раза в неделю.

Ученым удалось обнаружить, что те, кто любили чай имели более высокую эффективность взаимосвязей в мозге.

Исследователи также отмечают, что связь регулярного потребления чая и уменьшения межполушарной асимметрии - свидетельство пользы этой привычки для мозга.

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