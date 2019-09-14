Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Чай улучшает здоровье мозга - ученые

Чай улучшает здоровье мозга - ученые - Фото
cup-829527_1280
14.09.2019, 07:13

Исследователи уточняют, что для повышения эффективности мозговых связей необходимо употребление чая хотя четыре раза в неделю

Ученые из Национального университета Сингапура провели исследование и выяснили, что чаепитие позитивно влияет на эффективность мозговых связей. Исследование опубликовано в журнале Aging.

В испытании приняли участие 36 пожилых людей в возрасте от 60 лет. 

Читайте также: Ученые рассказали, какая пища ускоряет рост раковых опухолей

Исследователи разделили испытуемых на две группы: тех, кто пьет чай часто, и тех, кто не пьет его или употребляет реже. 

К группе любителей чая отнесли людей, которые пьют его минимум четыре раза в неделю. 

Ученым удалось обнаружить, что те, кто любили чай имели более высокую эффективность взаимосвязей в мозге. 

Исследователи также отмечают, что связь регулярного потребления чая и уменьшения межполушарной асимметрии - свидетельство пользы этой привычки для мозга. 

Читайте также: Болезни сердца обусловлены образом жизни, а не генетикой - ученые

Напишите нам
наука мозг здоровье чай
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 