Избыток витамина D ухудшает состояние костей - ученые

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Ученые из медицинской школы Маккейга провели исследование, где изучили влияние витамина D на костные ткани. В результате исследователи пришли к выводу, что избыток этого органического соединения не только бесполезен, но даже вреден для костей. Исследование опубликовано в журнале Journal of the American Medical Association.

Витамин D образуется естественным путем - под воздействием солнечных лучей. Его основная функция - регуляция усваивания кальция в двенадцатиперстной кишке.

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Исследование канадских ученых длилось три года и показало, что повышенные дозы витамина D вредны для состояния костных тканей.

В эксперименте приняли участие 300 испытуемых в возрасте от 55 до 70 лет, которых разделили на три группы, получавших разные дозы витамина D.

Снижение плотности костных тканей отмечалось у всех групп, однако чем больше была суточная доза витамина, тем больше было и снижение.

Исследование показало, что повышенные дозы витамина D не оказывают положительного эффекта на костную ткань, а наоборот - бывают вредны.

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