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Избыток витамина D ухудшает состояние костей - ученые

Избыток витамина D ухудшает состояние костей - ученые - Фото
Фото: pixabay.com
05.09.2019, 10:18

Исследование показывает, что чрезмерные дозы витамина D не просто бесполезны, но даже вредны для костей

Ученые из медицинской школы Маккейга провели исследование, где изучили влияние витамина D на костные ткани. В результате исследователи пришли к выводу, что избыток этого органического соединения не только бесполезен, но даже вреден для костей. Исследование опубликовано в журнале Journal of the American Medical Association

Витамин D образуется естественным путем - под воздействием солнечных лучей. Его основная функция - регуляция усваивания кальция в двенадцатиперстной кишке. 

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Исследование канадских ученых длилось три года и показало, что повышенные дозы витамина D вредны для состояния костных тканей. 

В эксперименте приняли участие 300 испытуемых в возрасте от 55 до 70 лет, которых разделили на три группы, получавших разные дозы витамина D.

Снижение плотности костных тканей отмечалось у всех групп, однако чем больше была суточная доза витамина, тем больше было и снижение. 

Исследование показало, что повышенные дозы витамина D не оказывают положительного эффекта на костную ткань, а наоборот - бывают вредны. 

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наука ученые здоровье витамин D скелет
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