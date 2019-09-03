Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Болезни сердца обусловлены образом жизни, а не генетикой - ученые

Болезни сердца обусловлены образом жизни, а не генетикой - ученые - Фото
Фото: pixabay.com
03.09.2019, 10:13

На риск ранних заболеваний сердца больше влияет нездоровый образ жизни, а не наследственность

Ученые из Европейского сообщества кардиологии провели исследование и пришли к выводу, что на раннюю болезненность сердца больше влияют нездоровый образ жизни и сопутствующие заболевания, чем генетическая предрасположенность. Об этом говорится в исследовании

В исследовании приняли участие 1075 человек. 555 пациентов с преждевременной ишемической болезнью сердца с анамнезом, а 520 - контрольная группа. 

Читайте также: Ученые рассказали, какая пища ускоряет рост раковых опухолей

Средний возраст - 45 лет. Половой состав: группы на 87-86% состояли из мужчин, поскольку преждевременная ишемическая болезнь сердца - это ранняя патология (до 55 лет), которая чаще наблюдается у мужчин, чем у женщин. 

У испытуемых замеряли пять факторов риска: частое курение, отсутствие физической активности, диабет, повышенный уровень холестерина, высокое давление.

Также им провели секвенирование генома, чтобы оценить риски связанные с наследственностью. 

73% пациентов имели три фактора риска из пяти, а в контрольной группе три фактора имели всего лишь 31% испытуемых. 

В результате, вклад генетики в риск возникновения и развития патологий сердца снизился, так как выросло количество модифицируемых факторов.

Как указывают авторы, несмотря на то, что данные подтверждают влияние генетики на развитие ишемической болезни сердца, внешние факторы влияют намного сильнее. И чем больше внешних факторов, тем меньшую роль играет собственно генетическая предрасположенность. При этом именно пациенты с такой предрасположенностью должны быть внимательнее к тому, чтобы вести здоровый образ жизни.

Читайте также: Музыка. Хэви-метал полезен для здоровья - ученые

Напишите нам
образ жизни наука здоровье сердце наследственность
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 