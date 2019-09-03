Болезни сердца обусловлены образом жизни, а не генетикой - ученые

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Ученые из Европейского сообщества кардиологии провели исследование и пришли к выводу, что на раннюю болезненность сердца больше влияют нездоровый образ жизни и сопутствующие заболевания, чем генетическая предрасположенность. Об этом говорится в исследовании.

В исследовании приняли участие 1075 человек. 555 пациентов с преждевременной ишемической болезнью сердца с анамнезом, а 520 - контрольная группа.

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Средний возраст - 45 лет. Половой состав: группы на 87-86% состояли из мужчин, поскольку преждевременная ишемическая болезнь сердца - это ранняя патология (до 55 лет), которая чаще наблюдается у мужчин, чем у женщин.

У испытуемых замеряли пять факторов риска: частое курение, отсутствие физической активности, диабет, повышенный уровень холестерина, высокое давление.

Также им провели секвенирование генома, чтобы оценить риски связанные с наследственностью.

73% пациентов имели три фактора риска из пяти, а в контрольной группе три фактора имели всего лишь 31% испытуемых.

В результате, вклад генетики в риск возникновения и развития патологий сердца снизился, так как выросло количество модифицируемых факторов.

Как указывают авторы, несмотря на то, что данные подтверждают влияние генетики на развитие ишемической болезни сердца, внешние факторы влияют намного сильнее. И чем больше внешних факторов, тем меньшую роль играет собственно генетическая предрасположенность. При этом именно пациенты с такой предрасположенностью должны быть внимательнее к тому, чтобы вести здоровый образ жизни.

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