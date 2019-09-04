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Употребление газированных напитков повышает риск смерти - ученые

Употребление газированных напитков повышает риск смерти - ученые - Фото
Газированные напитки (Фото - pixabay.com)
04.09.2019, 09:18

Люди, употребляющие газированные напитки чаще других, спортивнее, но риск умереть от заболеваний ЖКТ и сердечно-сосудистой системы у них выше

Ученые провели исследование и выяснили, что люди, употребляющие сладкие и подслащенные напитки чаще других, имеют более высокий риск смертности от заболеваний пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Употребление газировки также оказалось связано с увеличением риска умереть и от болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы на JAMA Internal Medicine.

Исследование проводилось на 451 743 испытуемых из 10 стран ЕС: Дании, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании. 

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В начале исследования испытуемые не должны были иметь диагностированных заболеваний сердца, инсульта, диабета или рака.

Результаты исследования показали, что в среднем люди, употребляющие много сладкой газировки и подслащенных напитков, чаще умирали ото всех причин. 

Риск смерти повышается вместе с частым питьем таких напитков - два стакана и более в день. Это приводит к увеличению риска смерти от болезней кровообращения, пищеварительной системы или болезни Паркинсона. 

При этом у смертности от рака не нашли связи с частотой питья этих напитков.  

"У нас нет преобладающей гипотезы об отношениях, которые мы наблюдали", - заявляет один из авторов исследования доктор Нейл Мерфи.

"В настоящее время необходимы дополнительные эпидемиологические и экспериментальные исследования для дальнейшего изучения этой ассоциации", - резюмирует ученый.

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наука ученые здоровье смертность газированные напитки
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