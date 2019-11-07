Ученые выяснили, как видеоигры влияют на уровень насилия

Ноутбук (фото - pixabay.com)

Американские ученые провели исследование и выяснили, что подростковое увлечение компьютерными играми не имеет причинно-следственного влияния на уровень насилия во взрослой жизни. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Исследователи взяли данные из Национального лонгитюдного исследования здоровья граждан от подросткового до взрослого возраста. Изучение массива данных показало, что положительная связь между увлечением компьютерными играми и проявлением насилия присутствует, однако она не является причинно-следственной. По их мнению, такая связь обусловлена "вмешивающимися факторами".

Один из авторов исследования Майкл Уорд считает, что ограничения, касающиеся проявления жестокости в видеоиграх, никак не могут повлиять на уровень насилия в реальном мире. Но он признает факт, что игры могут провоцировать людей на неэтичное поведение - кибербуллинг или шантаж.

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