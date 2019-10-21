Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Египте археологи обнаружили 30 саркофагов с мумиями: фото

В Египте археологи обнаружили 30 саркофагов с мумиями: фото - Фото
Фото 3 - EPA-EFE - HANAA HABIB
21.10.2019, 08:07

Ученые сообщают, что это крупнейшая находка за последние 100 лет

В египетском городе Луксор археологи нашли 30 саркофагов, внутри которых были обнаружены мумии жрецов и жриц. Об этом сообщает The Guardian

"Это первый большой тайник с человеческими саркофагами, обнаруженный с конца 19-го века" - заявил египетский министр древностей Халед Эль Енана. 

Саркофаги хорошо сохранились, надписи на них остались целы. 

Ученые добавили, что жрецы и жрицы, чьи мумии были обнаружены в саркофаге, жили 3000 лет назад. 

Находки планируют отреставрировать и отправить в выставочный зал Большого египетского музея, который откроется в 2020 году у пирамид Гизы.

Читайте также: В Одесской области нашли "торговый центр", которому 7 000 лет

Напишите нам
Египет археология саркофаг мумия луксор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 