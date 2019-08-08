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В Одесской области нашли "торговый центр", которому 7 000 лет

В Одесской области нашли "торговый центр", которому 7 000 лет - Фото
Каменное-Завалье. (Фото: скриншот из видео Александр Андрусенко/YouTube)
08.08.2019, 11:39

Археологи из Одесского университета имени Мечникова проводили раскопки на поселении эпохи неолита Каменное-Завалье

Археологи из Одесского университета имени Мечникова проводили раскопки в поселении эпохи неолита Каменное-Завалье и нашли там осколки посуды из разных регионов Европы. Эти находки позволяют предположить, что ранее там находилась торговая фактория, сообщает Думская со ссылкой на заявление руководителя экспедиции Дмитрия Киосака. 

Киосак рассказал, что основным объектом работ стали части домов первых земледельцев. Во время раскопок ученые зацепили и несколько мусорных ям. Именно эти ямы дали самые яркие находки.

Были найдены выразительные серии фрагментов посуды, происходящие из регионов, далеких от современной Савранщины. 

Археологи обнаружили осколки посуды культуры Дудешть из Румынского Подунавья, керамику культур Бюкк и Альфельд из восточной Венгрии и Словакии, а также черепки группы Шарка из польской Силезии.

Такое обилие импортов, по словам археолога, является сенсацией. 

Отмечается, что предметом импорта была не сама керамика, а ее содержимое. Посуда была всего лишь тарой. 

Дмитрий Киосак считает, что людей со всей Европы привлекал графит, который до сих пор добывается в районе, где проводятся раскопки. 

Как информируют в издании, именно в эпоху неолита на территории Украины впервые появились общества земледельцев и скотоводов, строивших постоянные дома и живших в достаточно больших населенных пунктах.

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наука исследования археология Каменное-Завалье
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