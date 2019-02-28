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28.02.2019, 21:33

Монета, подвеска, фибула: в Швейцарии нашли селение Древнего Рима

Монета, подвеска, фибула: в Швейцарии нашли селение Древнего Рима - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Находки сделаны на территории бывшей резиденции налогового органа кантона

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На территории столицы швейцарского кантона Ури, города Альтдорфа ученые обнаружили следы римского поселения - монеты и украшения первых столетий нашей эры. Об этом со сообщает TX Swizzera.

Раскопки на территории Виллы Винтерберг, бывшей резиденции налогового органа кантона, заказало местное управление юстиции и проводились с осени 2018 года.

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Археологи обнаружили руины каменных стен, построенных до большого пожара, случившегося в этих краях в 1799 году, и приблизительно датировали их XVI веком. В одной из стен были найдены стеклянные сосуды и фрагменты мыльного камня - стеатита, часто применявшегося в строительстве, а также при изготовлении предметов обихода.

Находки, позволившие судить о стоявшем на этом месте римском поселении, были сделаны в слоях, метром ниже средневековых: фибула (брошка-заколка) I–II вв. н.э., монеты римского императора Константина Великого (306–337 гг. н.э.) и золотая подвеска VI–VII веков нашей эры.

Еще ниже, на глубине шести метров, археологи обнаружили фрагмент дерева, датируемый III тысячелетием до нашей эры. Он относится к эпохе неолита.

Фото: Dipartimento giustizia URI

27 февраля сообщалось, что на юге Египта в Гебель эс-Сильсила египетские и шведские археологи нашли мастерскую по обработке песчаника эпохи Нового царства.

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Теги: археология, раскопки, Швейцария
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