В Египте нашли мастерскую скульптора эпохи Нового царства: фото

Фото: Gebel el Silsila Project

На юге Египта в Гебель эс-Сильсила египетские и шведские археологи нашли мастерскую по обработке песчаника эпохи Нового царства. Об этом сообщает Ahram Online.

В мастерской сохранились несколько статуй, в том числе две статуи сфинкса с бараньей головой, по-видимому, сделанных во время правления Аменхотепа III. Одна из них большая - пять метров в высоту, 3,5 в длину и 1,5 - в ширину, но она раскололась на части. Другой сфинкс поменьше - возможно, это была учебная работа одного из подмастерьев. Обе статуи грубо обработаны и готовы к отправке, но вероятно, их бросили, после того как большая скульптура раскололась.

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Кроме того в мастерской нашли скульптуру урея, изображение богини-кобры Уаджит, которое было деталью головного убора фараонов. По-видимому, урей предназначался для большой статуи сфинкса. Также исследователи обнаружили фрагменты обелиска и неоконченную скульптуру сокола.

В Гебель эс-Сильсила с 2012 года работает шведско-египетская миссия. В декабре прошлого года ученые сообщили о находке нетронутых захоронений времен XVIII династии. В шахте глубиной около пяти метров сохранились две могилы и множество артефактов, в том числе украшения и амулеты.

В древности, со времен правления XVIII династии, правившей в начале Нового царства, и до греко-римского периода в Гебель эс-Сильсила располагались каменоломни. В них добывали песчаник, из которого строили храмы и делали монументы по всей стране, в том числе храмы в Карнаке и Луксоре.

Фото: Gebel el Silsila Project

16 января сообщалось, что египетские археологи нашли в оазисе Дахла, расположенном в центре страны, две гробницы времен Римской империи.