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16.01.2019, 13:50

В центре Египта нашли две гробницы времен Римской империи: фото

В центре Египта нашли две гробницы времен Римской империи: фото - Фото
Фото: Ministry of Antiquities

Во времена правления римского императора Октавиана Египет был римской провинцией

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Египетские археологи нашли в оазисе Дахла, расположенном в центре страны, две гробницы времен Римской империи. Об этом сообщает Министерство древностей Египта.

Одна из гробниц построена из песчаника, в ее входу ведут 20 ступенек. Холл же создан из кирпича. Внутри археологи нашли человеческие останки и погребальные дары.

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В другой гробнице сохранился коридор, который вел в погребальную камеру. На стенах гробницы ученые нашли фрески, изображающие процесс мумификации умерших. 

Фото: Ministry of Antiquities

Оазис Дахла расположен восточнее Нила, в Ливийской пустыне. 12 тысяч лет назад здесь обитали кочевые племена. Во времена правления римского императора Октавиана, около 4,5 тысячи лет назад, в эпоху VI династии, Египет превратили в римскую провинцию. Дахла тогда процветала.

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Теги: Египет, археология, раскопки, гробница, археологические раскопки, римская империя
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