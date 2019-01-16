В центре Египта нашли две гробницы времен Римской империи: фото

Египетские археологи нашли в оазисе Дахла, расположенном в центре страны, две гробницы времен Римской империи. Об этом сообщает Министерство древностей Египта.
Одна из гробниц построена из песчаника, в ее входу ведут 20 ступенек. Холл же создан из кирпича. Внутри археологи нашли человеческие останки и погребальные дары.
В другой гробнице сохранился коридор, который вел в погребальную камеру. На стенах гробницы ученые нашли фрески, изображающие процесс мумификации умерших.
Фото: Ministry of Antiquities
Оазис Дахла расположен восточнее Нила, в Ливийской пустыне. 12 тысяч лет назад здесь обитали кочевые племена. Во времена правления римского императора Октавиана, около 4,5 тысячи лет назад, в эпоху VI династии, Египет превратили в римскую провинцию. Дахла тогда процветала.
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