В Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видео

В древнеримских Помпеях, разрушенный извержением Везувия почти две тысячи лет назад, археологи нашли остатки деревянной шкатулки, в которой хранились ценные предметы. Об этом рассказывается в сюжете Euronews и на странице Facebook архелолгического парке Помпей.

Находка была сделана в Доме в саду - Каза-дель-Джардино. В шкатулке лежали драгоценные камни, амулеты, бусины, колокольчики, фигурки людей и животных, а также маленькая модель черепа.

Директор археологического парка Массимо Осанна полагает, что найденные предметы могли использоваться в магических ритуалах, призванных даровать удачу владелице или неудачу - ее соперницам.

Помпеи - древнеримский город, погребенный под пеплом Везувия в результате его извержения в 79 году н.э.

Сегодня сообщалось, что под Котельвой в Полтавской области археологи нашли золото скифов и их оружие.

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