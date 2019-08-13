Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.08.2019, 19:55

В Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видео

1 / 19
В Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видео
В Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видео
В Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видеоВ Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видео

В шкатулке лежали драгоценные камни, амулеты, бусины, колокольчики, фигурки людей и животных, а также маленькая модель черепа

В древнеримских Помпеях, разрушенный извержением Везувия почти две тысячи лет назад, археологи нашли остатки деревянной шкатулки, в которой хранились ценные предметы. Об этом рассказывается в сюжете Euronews и на странице Facebook архелолгического парке Помпей.

Находка была сделана в Доме в саду - Каза-дель-Джардино. В шкатулке лежали драгоценные камни, амулеты, бусины, колокольчики, фигурки людей и животных, а также маленькая модель черепа.

Директор археологического парка Массимо Осанна полагает, что найденные предметы могли использоваться в магических ритуалах, призванных даровать удачу владелице или неудачу - ее соперницам.

Помпеи - древнеримский город, погребенный под пеплом Везувия в результате его извержения в 79 году н.э.

Читайте также: В Одесской области нашли "торговый центр", которому 7 000 лет

Отправить:
Распечатать:
Теги: помпеи, археология
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Фото - сюр. Зеленский, Путин и Нефьодов в старости: тест фильтра
Фото - сюр. Зеленский, Путин и Нефьодов в старости: тест фильтра
В Нью-Йорке произошел масштабный блэкаут: фото
В Нью-Йорке произошел масштабный блэкаут: фото
В Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видео
В Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видео
Материалы по теме
Город в Бельгии запретил кормить котов без лицензии
Мир Город в Бельгии запретил кормить котов без лицензии
Золото и оружие. Под Полтавой нашли сокровища скифов: фото
Культура Золото и оружие. Под Полтавой нашли сокровища скифов: фото
Популярное
фото/видео
В Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видео
В Помпеях нашли "драгоценности ведьмы": фото, видео
Под Николаевом пассажирский поезд загорелся в пути: фото, видео
Под Николаевом пассажирский поезд загорелся в пути: фото, видео 19:12
Россия и боевики пытаются вербовать бойцов ВСУ в соцсетях: видео
Россия и боевики пытаются вербовать бойцов ВСУ в соцсетях: видео 17:46
Компрометирующее видео Зеленскому. В Житомире задержан вымогатель
Компрометирующее видео Зеленскому. В Житомире задержан вымогатель 14:07
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 