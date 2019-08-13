Золото и оружие. Под Полтавой нашли сокровища скифов: фото

Найденные сокровища (Фото - bilsk.com.ua)

Под Котельвой в Полтавской области археологи нашли золото скифов и их оружие. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации.

Раскопки проходили на древнем Бельском городище. Ученые уже в четвертый раз за последнюю сотню лет находят здесь древние сокровища.

Сообщается, что в этот раз археологи нашли хрустальные и сердоликовые бусы, золотые украшения, а также оружие древнего народа. Ученые называют находку одной из важнейших в истории Европы.

"Уникальность находки в том, что это захоронение не ограблено, его не успели повредить "черные археологи", - подчеркивается в сообщении.

Фото: bilsk.com.ua

Фото: bilsk.com.ua

Фото: bilsk.com.ua