"Скифское золото". Суд снова отложил принятие решения

Фото: EPA

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о возвращении в Украину "скифского золота" - экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море". Об этом сообщает издание Rechtspraak.

Суд запросил дополнительную информацию о предполагаемом праве собственности и управления на экспонаты. На это у сторон есть два месяца, после чего суд продолжит рассмотрение дела.

Окончательного решения можно ждать через 6-9 месяцев.

6 июня суд уже переносил решение.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев нужно вернуть в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции. 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение.

11 марта этого года суд Амстердама начал рассмотрение апелляции по делу о возврате в Украину коллекции скифского золота, которое было отправлено из крымских музеев на выставку в Нидерландах до оккупации полуострова Россией.