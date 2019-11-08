Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Миллениалы чаще других страдают от депрессии - исследование

Миллениалы чаще других страдают от депрессии - исследование - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
08.11.2019, 15:50

Эксперты считают, что миллениалы больше, чем другие поколоения, подвержены заболеваниям психики, что сокращает продолжительность их жизни

Американские специалисты из страховой компании провели исследование и выяснили, что миллениалы (люди, которые родились после 1981 и до 1996 года) сильнее других подвержены физическим и психологическим отклонениям, например, гипертонии или повышенному уровню холестерина. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование. 

По их данным, в период с 2014 по 2017 количество миллениалов, страдающих депрессией, возросло на 30%, а 60% смертей в 2017 году среди людей в возрасте от 25 до 29 лет стали результатом самоубийства. Эксперты считают, что слабое здоровье может помешать получать высокие доходы и добиться успеха. 

Исследователи также заявляют, что миллениалы тратят на здоровье больше денег, чем представители поколения Х (1965 - 1979 года), когда они были в том же возрасте.

Напишите нам
миллениалы наука депрессия здоровье психология
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 