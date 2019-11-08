Миллениалы чаще других страдают от депрессии - исследование

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Американские специалисты из страховой компании провели исследование и выяснили, что миллениалы (люди, которые родились после 1981 и до 1996 года) сильнее других подвержены физическим и психологическим отклонениям, например, гипертонии или повышенному уровню холестерина. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

По их данным, в период с 2014 по 2017 количество миллениалов, страдающих депрессией, возросло на 30%, а 60% смертей в 2017 году среди людей в возрасте от 25 до 29 лет стали результатом самоубийства. Эксперты считают, что слабое здоровье может помешать получать высокие доходы и добиться успеха.

Исследователи также заявляют, что миллениалы тратят на здоровье больше денег, чем представители поколения Х (1965 - 1979 года), когда они были в том же возрасте.