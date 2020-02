Впервые в истории стыковались два коммерческих спутника: через сопло – фото

Впервые в истории космонавтики в околоземном пространстве произошла стыковка коммерческих спутников - аппарата обслуживания геостационарных спутников MEV-1 (Mission Extension Vehicle) и телекоммуникационного спутника-клиента Intelsat 901. Случилось это 25 февраля, сообщила пресс-служба производителя космического буксира Northrop Grumman.

Intelsat 901 более 19 лет находился высоте 35 786 км над Землей и уже израсходовал запас топлива для коррекции точки стояния на геостационарной орбите. MEV-1 понадобилось три недели на тонкую подстройку траектории своего движения вблизи от спутника, чтобы аккуратно сократить дистанцию и выполнить захват.

Так как стыковались спутники, у одного из которых вообще не предумотрены для этого механизмы, MEV-1 сделал это через сопло апогейного двигателя у Intelsat 901.

Процесс сближения и стыковки:

Произошло это на орбите захоронения (на 300 выше геостационарной), чтобы, если что-то пойдет не так, обломки не угрожали другим спутникам.

А вот как отрабатывали стыковку на стенде (нажмите, чтобы увеличить):

До конца марта аппараты проведут там все проверки систем, после чего буксир "перетащит" спутник в новую точку стояния на геостационарной орбите и останется удерживать его там следующие пять лет.

Оттуда Intelsat 901 сможет продолжить предоставлять услуги - без горючего на борту; коррекцию орбиты будет производить MEV-1.

Видео стыковки (@_elbertina):

.@northropgrumman MEV-1 docking with @INTELSAT IS-901 on Feb 25. historical moment indeed! hopefully in-orbit servicing will become a regular thing in future. pic.twitter.com/PTC9dUBEbo