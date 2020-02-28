Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Впервые в истории стыковались два коммерческих спутника: через сопло – фото

Впервые в истории стыковались два коммерческих спутника: через сопло – фото - Фото
Иллюстрация: пресс-служба Northrop Grumman
28.02.2020, 11:51

Технология МEV позволит продлить ресурс спутников, уменьшить количество мусора на орбите и снизить себестоимость эксплуатации коммерческих аппаратов

Впервые в истории космонавтики в околоземном пространстве произошла стыковка коммерческих спутников - аппарата обслуживания геостационарных спутников MEV-1 (Mission Extension Vehicle) и телекоммуникационного спутника-клиента Intelsat 901. Случилось это 25 февраля, сообщила пресс-служба производителя космического буксира Northrop Grumman.

Intelsat 901 более 19 лет находился высоте 35 786 км над Землей и уже израсходовал запас топлива для коррекции точки стояния на геостационарной орбите. MEV-1 понадобилось три недели на тонкую подстройку траектории своего движения вблизи от спутника, чтобы аккуратно сократить дистанцию и выполнить захват.

Читайте также: Угрозы от Солнца отследят из точки Лагранжа: стартует миссия ESA

Так как стыковались спутники, у одного из которых вообще не предумотрены для этого механизмы, MEV-1 сделал это через сопло апогейного двигателя у Intelsat 901.

Процесс сближения и стыковки:

Произошло это на орбите захоронения (на 300 выше геостационарной), чтобы, если что-то пойдет не так, обломки не угрожали другим спутникам.

А вот как отрабатывали стыковку на стенде (нажмите, чтобы увеличить):

До конца марта аппараты проведут там все проверки систем, после чего буксир "перетащит" спутник в новую точку стояния на геостационарной орбите и останется удерживать его там следующие пять лет.

Оттуда Intelsat 901 сможет продолжить предоставлять услуги - без горючего на борту; коррекцию орбиты будет производить MEV-1.

Видео стыковки (@_elbertina):

  • Ресурс буксира - около 15 лет. Таким образом, он может "продлить жизнь" двум-трем спутникам.
  • До конца 2020-го будет запущен MEV-2 - он также отправится помогать спутнику Intelsat, но уже другому.
  • Подробно о MEV-1 и аналогичных аппаратах мы писали ранее.
  • Сегодня новая космическая компания Astra попытается впервые запустить ракету на орбиту. Смотрим.

Читайте также: Астрономы увидели самый мощный взрыв во Вселенной: уступает лишь Большому взрыву

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
спутник космос орбита Northrop Grumman стыковка MEV Intelsat 901
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 