Впервые в истории. Зонд-буксир в космосе: как он работает - видео

В околоземное пространство выведен первый коммерческий аппарат обслуживания геостационарных спутников MEV (Mission Extension Vehicle), благодаря которому можно продлевать период работы аппаратов, у которых истощаются запасы топлива. Об этом пишет пресс-служба компании-разработчика Northrop Grumman (ранее Orbital ATK).

Собранный на платформе GEOStar-3, буксир при помощи манипулятора может состыковываться с 80% действующих геостационарных аппаратов.

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MEV-1 за счет своей двигательной системы (химические реактивные и ионные двигатели) будет выводить спутники-клиенты в заданные точки - и там либо удерживать их, либо оставлять и заниматься другими.

Ядро MEV-1 (нажмите, чтобы увеличить):

В рамках тест-программы MEV-1 займется обслуживанием запущенного в июне 2001 года спутника связи Intelsat 901 на орбите высотой примерно 35 800 км: его бак с топливом уже почти пуст.

В апреле 2015 года российский спутник Олимп-К зачем-то сблизился с Intelsat 901. Москва на запросы Intelsat не ответила. В Пентагоне прошли совещания о том, что это, возможно, была разведоперация РФ или отработка каких-то антиспутниковых механизмов.

Операторы с Земли вскоре отправят Intelsat 901 на орбиту захоронения, чтобы уменьшить риск для других спутников, если стыковка с MEV-1 будет катастрофической и наделает обломков. Там буксир захватит Intelsat 901, и после тестов перетащит аппарат на новую орбиту геостационарную орбиту, где будет удерживать его пять лет.

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Когда срок продления службы истечет, MEV-1 перенесет Intelsat 901 на пассивацию и захоронение, после чего отправится на помощь какому-то другому "умирающему" спутнику.

MEV-1 "свежим" весом 2326 кг рассчитан на 15 лет службы. Подробнее о нем можно почитать (на англ.) здесь.

Помимо этой технологии, Northrop Grumman разрабатывает еще один вариант буксира:

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