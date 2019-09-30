Корабль SpaceX Starship собран. Маск рассказал, для чего - видео

На прошедшей в ночь на 29 сентября в Кэмерон-Каунти, штат Техас, презентации глава американской компании SpaceX Илон Маск показал дизайн космического корабля Starship, а также сообщил некоторые подробности об этом проекте. Видео его рассказа и ответов на вопросы размещено на сайте компании.

В первый полет на высоту 20 км построенная с нуля за пять месяцев тест-ракета Starship Mk1 отправится в ближайшие два месяца.

Вскоре после этого в тест-полет отправят и Mk2, а Mk3 полетит уже как верхняя ступень (c вакуумными версиями двигателей Raptor) на маршевой ступени Super Heavy. Уже в начале 2020-го будут готовы Mk5 и Mk6.

Фото: instagram.com/pacalin

Вертикального спуска, как это принято сейчас, не будет. Starship будет снижаться под углом 60 градусов, после чего начнет планировать, словно скайдайвер, и лишь под конец повернется нижним торцом к Земле.

От старта до посадки отработавшей Super Heavy будет проходить примерно час, и столько же - дозаправка для нового старта.

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До орбиты на Starshiр в SpaceX намерены добраться в течение полугода. Всего Маск планирует около 10 беспилотных тест-полетов на орбиту, и затем – с людьми: утверждает, что попытается сделать это уже в 2020 году.

Глава компании высказался амбициозно: на Марс хотят отправить пару беспилотных миссий еще до того, как NASA вернет людей на Луну, то есть до 2024 года. С Луны, кстати, стартовать корабль будет без Super Heavy - там это позволяет низкая гравитация.

Фото: instagram.com/austin8barnard

У носа и основания Starship высотой 50 м и диаметром - девять, будет по два руля, которые будут оперативно работать для удержания в пределах нормы тангажа, рыскания и вращения. Часть корпуса выложат гексагональной керамоплиткой (ту часть, которой корабль будет тормозить при входе в атмосферу).

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Суха масса корабля в финальной версии планируется около 110 тонн. В связке с маршевой ступенью Super Heavy можно будет забрасывать на орбиту до 150 т грузов.

Насчет Super Heavy Маск не распространялся: эти данные пока - "плавающая" величина. На ступени будет от 24 до 37 двигателей.

Маск также показал орбитальную дозаправку: Starship пристыкуется нижним торцом к своей копии, только полностью залитой топливом - этакому Starship-танкеру, и будет заправляться просто за счет небольшой гравитации - перетекания топлива.

Эту презентацию на полигоне в Бока-Чика приурочили к дате первого запуска SpaceX, который прошел без аномалий: было это 28 сентября 2008 года у ракеты Falcon 1.

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