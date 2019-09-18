Если что-то пойдет не так. Как SpaceX спасет астронавтов - видео

Американская частная компания SpaceX показала впечатляющие кадры испытаний системы аварийного спасения многоразового космического корабля для пилотируемых полетов Crew Dragon. Ролик размещен в Twitter компании предпринимателя Илона Маска.

Идея САС в том, чтобы в случае, если что-то пойдет не так с ракетой в промежутке от старта и до выхода в космос, корабль смог задействовать свои собственные двигатели - и с безопасным для экипажа ускорением быстро уйти вверх и в сторону от аварийного носителя, а затем спуститься на парашюте.

Crew Dragon оснащен восемью двигателями SuperDraco. Их суммарная тяга позволяет ему за несколько секунд с максимальной скоростью в 700 км/ч преодолевать до километра траектории.

На прошлой неделе в SpaceX провели испытания маршевой ступени той ракеты Falcon 9, которая запустит двух астронавтов на МКС в рамках первого в истории пилотируемого полета Crew Dragon. Его дата все еще не определена.

2 июля NASA показало аварийное спасение космического корабля Orion: видео теста.

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