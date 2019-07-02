Аварийное спасение космического корабля Orion: трансляция теста

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Чтобы впервые с 1972 года вернуть человека на Луну, нужно пройти немало испытаний, причем пока что в беспилотном режиме. Сегодня — одно из главных.

На сегодня, 2 июля в 14:00 по Киеву, у NASA запланирован важнейший тест: будет проверена работа системы аварийного спасения (САС) экипажа космического корабля Orion во время максимальной полетной нагрузки на конструкцию ракеты-носителя.

Испытание проводится в беспилотном режиме, а миссия носит название Ascent Abort Test 2. Стартовое окно — четыре часа: до 18:00 по Киеву.

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Запуск будет произведен с площадки SLC-46 частного космодрома Space Florida на базе ВВС США. Стартовый стол расположен на самом восточном крае мыса Канаверал во Флориде.

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Для этого теста десятитонную капсулу "Ориона" с САС уже закрепили на ускорителе, который компания Orbital ATK создала из первой ступени межконтинентальной баллистической ракеты LGM-118 Peacekeeper, стоявшей на вооружении ВВС США в 1986—2005 годах. На ее основе ранее была собрана космическая ракета "Минотавр-4".

На САС установлены три двигателя:

- двигатель, который обеспечивает отсоединившейся от ступени капсуле ускорение (abort motor);
- двигатель ориентации, который "выравнивает" капсулу (attitude control motor);
- двигатель, разделяющий капсулу и САС (jettison motor).

Первые два собраны компанией Northrop Grumman, третий — Aerojet Rocketdyne. Последний будет использоваться во всех запусках, успешных и не очень: при нормальном полете после выхода корабля за плотные слои атмосферы он уводит в сторону башню САС.

Все готово:

Фото: John Kraus / instagram.com/johnkrausphotos

Во время сегодняшнего теста ракета выйдет на высоту около 10 км, после чего на скорости более 1500 км/ч включатся все три двигателя САС, которые с тягой 180 тс должны будут резво унести капсулу от "аварийного" ускорителя на три километра за 15 секунд. По расчетам инженеров, именно в такие моменты — на скорости 1,3 Мах — конструкция ракеты и САС в частности будет испытывать максимальные аэродинамические нагрузки.

Чтобы САС прошла сертификацию, все этапы процедуры в самые критические мгновения должны быть соблюдены с точностью до миллисекунд.

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Во время теста также оценят возможности многих других компонентов, включая авионику, системы связи и реагирования.

В этот раз капсула не будет использовать парашюты или включать двигатели ориентировки во время приводнения: для этого проводились отдельные сертификационные тесты. Параметры всех условий, в которых побывает капсула, будут записаны более чем 200 датчиками: их тщательно проанализируют.

Выглядеть все это будет примерно так:

NASA называет Orion "самым безопасным из когда-либо построенных космических кораблей". Именно его используют в будущих пилотируемых миссиях на Луну и Марс.

"Орион" — одна из основных составных частей лунной триады NASA: вторая и третья — это ракета Space Launch System (SLS) и "пересадочная станция" на орбите спутника Земли Gateway. Два этих проекта пока не реализованы, однако ускоренно разрабатываются, особенно сверхтяжелый носитель, который в ближайшие пару лет должен будет уйти в первый полет.

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5 декабря 2014 года состоялась первый запуск "Ориона" на ракете Delta IV Heavy. За 4,5 ч он преодолел более 100 000 км и поднялся на высоту более 3000 км. Корабль успешно завершил тест-миссию и приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.

В будущем первом полете SLS САС будет не полностью функциональна: это беспилотный запуск и, в случае аномалии, спасать будет некого. Затем Oriоn отправят в полет вокруг Луны. Если все эти этапы будут пройдены успешно, начнутся пилотируемые полеты.

Наземный тест САС "Ориона" выглядел такАналогичное испытание с "Драконом" от SpaceX. А вот Blue Origin уже проверили САС капсулы на ракете New Shepard в полете.

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Теги: SLS, nasa, космос, испытание, сас, orion
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