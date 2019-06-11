"Хьюстон, у нас без проблем". Поведена тренировка полета к Луне

Ракета Saturn V программы Apollo (фото - NASA)

В Центре управления и контроля за космическими полетами NASA в пригороде Хьюстона была проведена симуляция первого этапа новой лунной программы США "Артемида-1": в цифровое беспилотное путешествие к спутнику Земли отправили космический корабль Orion.

Команда полетных диспетчеров в Космическом центре им. Джонсона выполнила коррекцию исходящей траектории - этот маневр потребуется, чтобы убедиться, что "Орион" на правильном пути после транслунной инъекции, то есть выхода корабля с орбиты Земли в направлении Луны.

По мере того, как космический корабль несколько дней будет летать к спутнику Земли, диспетчеры шесть раз будут подправлять его траекторию через команды бортовой электронике.

Нажмите, чтобы рассмотреть ЦУП в подробностях:

Тем временем, реагируя на твит президента США о том, что "нужно смотреть на Марс, а не Луну", директор NASA Джеймс Брайденстайн сообщил, что в случае успеха с "Артемидой" будет ускорена отправка человека на Красную планету.

Пока NASA думает о других планетах, Европа создает свою орбитальную лабораторию Space Rider (видео).