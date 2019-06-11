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11.06.2019, 08:54

"Хьюстон, у нас без проблем". Поведена тренировка полета к Луне

"Хьюстон, у нас без проблем". Поведена тренировка полета к Луне - Фото
Ракета Saturn V программы Apollo (фото - NASA)

"Чем быстрее мы полетим на Луну, тем быстрее отправимся и на Марс", - сказал директор NASA Джеймс Брайденстайн в Исследовательском центре им. Гленна

В Центре управления и контроля за космическими полетами NASA в пригороде Хьюстона была проведена симуляция первого этапа новой лунной программы США "Артемида-1": в цифровое беспилотное путешествие к спутнику Земли отправили космический корабль Orion.

Команда полетных диспетчеров в Космическом центре им. Джонсона выполнила коррекцию исходящей траектории - этот маневр потребуется, чтобы убедиться, что "Орион" на правильном пути после транслунной инъекции, то есть выхода корабля с орбиты Земли в направлении Луны.

По мере того, как космический корабль несколько дней будет летать к спутнику Земли, диспетчеры шесть раз будут подправлять его траекторию через команды бортовой электронике.

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Тем временем, реагируя на твит президента США о том, что "нужно смотреть на Марс, а не Луну", директор NASA Джеймс Брайденстайн сообщил, что в случае успеха с "Артемидой" будет ускорена отправка человека на Красную планету.

Пока NASA думает о других планетах, Европа создает свою орбитальную лабораторию Space Rider (видео).

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Теги: nasa, Луна, космос, хьюстон, симуляция, Artemis, цуп
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