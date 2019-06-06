Европа создает свою орбитальную лабораторию Space Rider: видео

Европейское космическое агентство разработало и в 2022 году отправит в дебютную миссию беспилотный космоплан многоразового использования Space Rider, который будет использоваться низкой орбите в околоземном пространстве как научная лаборатория. Об этом пишет пресс-служба ESA.

Space Rider - это фактически современная адаптация аппарата Intermediate eXperimental Vehicle (IXV), который успешно был проверен в 2015 году, и верхней ступени ракеты Vega-C - AVUM+. Последнюю дополнят комплектом Life Extension: он будет служебным модулем, который оснастят блоком питания 600 Вт, аппаратура ориентации, высотного контроля и сведения с орбиты.

"Начинка" космоплана в 2015 году выглядела так. А вот так он выглядел снаружи после приземления.

В IXV добавили многоцелевой грузовой отсек на 1200 литров для материалов по научным экспериментам и исследованиям, компьютерного оборудования, систем контроля температуры и прочего. Бортовую систему оснастят сложной авионикой для маневрирования в космосе и мягкой посадки.

Space Rider оборудуют посадочным механизмом. Космоплан получит модернизированный дизайн, позволяющий использовать его еще пять раз после дебютного полета. Он сможет доставлять до 800 кг полезного груза назад на Землю.

Миссии рассчитаны на два месяца и дольше.

Чтобы минимизировать затраты, частично использованы готовые компоненты, а дорогие узлы будут использоваться повторно. ESA утверждает, что после каждой миссии аппарат будет нуждаться лишь в минимальном ремонте, и это сделает его конкурентоспособным на рынке.

Пока что ESA готовится провести заключительный анализ конструкции. Первый полет планируется совершить с космодрома Куру в Южной Америке при помощи ракеты Vega-C.

30 мая Пентагон внес РФ в список стран (Сирия, Судан, Иран, КНДР и Китай), чьими услугами запрещено пользоваться для коммерческих запусков американских спутников. В России отреагировали.

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