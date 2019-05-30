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30.05.2019, 19:53

В РФ жалуются: США отказались от их услуг при космических пусках

В РФ жалуются: США отказались от их услуг при космических пусках - Фото
Спутник (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

С 31 декабря 2022 года в США будет запрещено пользоваться услугами России при проведении запусков коммерческих спутников

Министерство обороны США включило Россию в список стран, чьими услугами запрещено пользоваться при проведении космических пусков. Запрет вступает в силу с 31 декабря 2022 года. Соответствующее уведомление было размещено 30 мая 2019 года на сайте Федерального реестра, передает российский ТАСС.

На сайтах Пентагона и NASA пока такой информации нет.

В уведомление говорится, что Россию, Сирию, Судан, Иран, КНДР и Китай вносят в перечень государств, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников.

Уточняется, что таким образом, с 2023 года вводится запрет на использование коммерческих спутников, которые разработаны или произведены в странах, внесеных в список. Под запрет подпадает и использование спутников, запущенных за пределами США 31 декабря 2022 года или после этой даты, с использованием ракеты-носителя, спроектированной, изготовленной или предоставленной правительством или компанией, контролируемой властями одной из стран, входящих в данный перечень. 

В апреле сообщалось, что у США есть стратегия по оснащению всех своих ракет двигателями американской разработки, и к 2022 году будет создана серийная замена российскому РД-180.

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Теги: пентагон, космос, роскосмос
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