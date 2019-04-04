Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.04.2019, 13:24

США откажутся от ракетного двигателя РД-180 из России в 2022 году

США откажутся от ракетного двигателя РД-180 из России в 2022 году - Фото
Скриншот из видеозаписи

2022-й - последний год, когда ВВС США могут использовать для вывода своих спутников ракету Atlas V с российскими двигателями РД-180

Реклама
Реклама

Инженеры Минобороны США успевают вложиться в законодательно установленные сроки окончательного отказа от российских ракетных двигателей РД-180, которые ВВС США иногда использует для запуска американских военных спутников. Об этом на слушаниях комитета по делам вооруженных сил США в Конгресса заявил начальник Космического командования ВВС США Джон Рэймонд.

По его словам, альтернативные варианты не рассматривают: после 2022 года эти узлы для ракет у РФ больше покупать не будут.

Реклама

"Мы уложимся в сроки", - заявил генерал.

По словам Рэймонда, у США есть стратегия по оснащению всех своих ракет двигателями американской разработки, и к 2022 году будет создана серийная замена российскому РД-180.

По договоренности РФ и США от 1997 года американцам должны были поставить 101 двигатель РД-180 на сумму примерно $1 млрд.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ВВС США, Atlas V, космос, ракета, двигатель, импортзамещение, рд-180
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 