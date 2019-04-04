США откажутся от ракетного двигателя РД-180 из России в 2022 году

Скриншот из видеозаписи

Инженеры Минобороны США успевают вложиться в законодательно установленные сроки окончательного отказа от российских ракетных двигателей РД-180, которые ВВС США иногда использует для запуска американских военных спутников. Об этом на слушаниях комитета по делам вооруженных сил США в Конгресса заявил начальник Космического командования ВВС США Джон Рэймонд.

По его словам, альтернативные варианты не рассматривают: после 2022 года эти узлы для ракет у РФ больше покупать не будут.

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"Мы уложимся в сроки", - заявил генерал.

По словам Рэймонда, у США есть стратегия по оснащению всех своих ракет двигателями американской разработки, и к 2022 году будет создана серийная замена российскому РД-180.

По договоренности РФ и США от 1997 года американцам должны были поставить 101 двигатель РД-180 на сумму примерно $1 млрд.