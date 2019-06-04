Около Калифорнии выловили в океане "Дракона": прибыл целым

Фото: пресс-служба NASA

Частично многоразовый грузовой корабль Dragon частной американской компании SpaceX, который вчера отстыковался от Международной космической станции в 400 км над Землей, успешно приводнился в 00:48 ночи по Киеву в Тихом океане. Об этом рассказали в пресс-службе SpaceX.

Произошло это примерно в 325 км к юго-востоку от калифорнийского города Лонг-Бич.

"Удачное приводнение Dragon подтверждено, это завершение 17-й миссии SpaceX к МКС и обратно", - написали в Twitter компании.

Для сведения с орбиты было три включения двигателей: два по три секунды, и третье - 22 с.

Корабль пробыл в космосе в пристыкованном к МКС состоянии почти месяц: его запустили 4 мая на ракете Falcon-9. Он привез экипажу станции (Энн Макклейн, Кристина Кох, Ник Хейг, Давид Сен-Жак, Олег Кононенко, Алексей Овчинин) более 2,5 т грузов. Что вернули на Землю, можно почитать на английском языке здесь.

Сегодня около полудня произойдет отход от МКС грузового космического корабля "Прогресс МС-10" от МКС, который пристыкован с 16 ноября. Днем его обломки затопят в Тихом океане.

Смотрите также: Ступень ракеты SpaceX подробно и вблизи: видео из порта Канаверал