Ступень ракеты SpaceX подробно и вблизи: видео из порта Канаверал

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Этот ускоритель уже трижды летал в космос; в последний раз его посадили на плавучую платформу в Атлантическом океане в 621 км от места запуска

В порт Канаверал штата Флорида на морской платформе была доставлена маршевая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая 24 мая успешно вывела на орбиту первые 60 интернет-спутников проекта Starlink.

Ее перенесли с дрон-баржи Of Course I Still Love You на берег, сняли посадочные опоры, уложили на грузовик и увезли на осмотр.

Подробные видео процесса доставки, разборк и транспортировки опубликованы в YouTube-канале команды любителей космоса USLaunchReport, составленной из американских военных ветеранов с инвалидностью.

В апреле 2019 года корабль SpaceX для астронавтов взорвался на испытаниях (видео), а при тесте парашютной системы повредили капсулу для экипажа. Вчера, 30 мая, на огневом тесте первой ступени ракеты OmegA также произошло ЧП.

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Теги: Илон Маск, spacex, falcon 9, космос, ракета, канаверал
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