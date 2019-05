Ступень ракеты SpaceX подробно и вблизи: видео из порта Канаверал

В порт Канаверал штата Флорида на морской платформе была доставлена маршевая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая 24 мая успешно вывела на орбиту первые 60 интернет-спутников проекта Starlink.

Ее перенесли с дрон-баржи Of Course I Still Love You на берег, сняли посадочные опоры, уложили на грузовик и увезли на осмотр.

Подробные видео процесса доставки, разборк и транспортировки опубликованы в YouTube-канале команды любителей космоса USLaunchReport, составленной из американских военных ветеранов с инвалидностью.

В апреле 2019 года корабль SpaceX для астронавтов взорвался на испытаниях (видео), а при тесте парашютной системы повредили капсулу для экипажа. Вчера, 30 мая, на огневом тесте первой ступени ракеты OmegA также произошло ЧП.

