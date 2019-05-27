Спутники Маска Starlink пролетели над Украиной: видео

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В ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, над Украиной пролетели 60 спутников основателя SpaceX Илона Маска. SpaceX напоминает у себя на сайте, что запустил спутники на орбиту Земли 23 мая в рамках глобального интернет-проекта.

Каждый из этих спутников будет лететь вокруг планеты на высоте 550 км. Они смогут обеспечить интернет-связь на территории почти всего земного шара, питаясь от солнечной энергии.

Над Киевом их можно было увидеть в 22:09, 23:45, 01:23, 04:15 25-26 мая, над Харьковом - в 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31, надо Львовом - а 22:02, 23:38, 01:15, 02:52 и 04:29.

SpaceX в ближайшее время собирается добавить к этим спутникам и другие. Коротко об этом проекте - на LIGA.net.

Инструкцию, как наблюдать пролет спутников Starlink в вашем городе, написали энтузиасты в Alpha Centauri.