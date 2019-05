Завтра рано утром, 17 мая в 06:00 по Киеву, откроется стартовое окно для запуска ракеты Falcon 9 с первой партией из 60 мини-спутников для проекта Starlink: этими аппаратами буквально нашпиговали отсек полезной нагрузки под носовым обтекателем.

Окно запуска с площадки SLC-40 базе ВВС США на мысе Канаверал во Флориде продлится до 07:30 по Киеву. Если до того не удастся запустить ракету, старт перенесут ровно на сутки.

Обновлено: старт перенесли на сутки из-за сильного ветра выше в атмосфере - на утро 17 мая.

Это самый массивный груз, который SpaceX когда-либо выводили на орбиту за раз: одни только спутники весят 13 620 кг. Нынешний рекорд установлен в марте, когда запускали в тест-полет Crew Dragon — 12 055 кг.

Разброс спутников начнется примерно через 62 минуты после запуска.

Через 8 минут и 17 секунд после старта компания попытается мягко посадить ускоритель ракеты на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 621 км от места запуска:

Карта опасной зоны южнее Австралии, где будут затоплены несгоревшие обломки второй ступени.

Будет сформирована демо-группировка из аппаратов Starlink v0.9, на которых компания отработает схему развертывания, точное позиционирование при помощи навигационной системы Startracker и проверит интернет-каналы. Связь в рое на этот раз не отрабатывается.

В будущих миссиях первые 1584 аппарата Starlink v1.0 выведут на высоту 440 км, откуда они своим ходом доберутся до захламленного эшелона 550 км. Еще одна группировка примерно из 2800 аппаратов будет размещена на высоте 1150, и третья, из ~7500 штук, — на 340 км. К середине 2020-х планируется окутать Землю сетью из 12 000 спутников.

Чтобы они не сталкивались с мусором, каждый оснащен системой отслеживания других тел. При обнаружении опасности софт на борту включает электростатические двигатели на эффекте Холла (работают на криптоне) и меняет траекторию движения спутника. В основном двигатели будут работать на поддержание заданной высоты орбиты.

Время полного оборота каждого аппарата вокруг планеты - примерно полтора часа. Спутник весит 227 кг; он состоит из центрального блока, солнечной панели и двух ферм с антеннами.

В SpaceX уверяют, что после отработки положенного срока аппараты будут самостоятельно уходить с орбиты и сгорать в атмосфере. Нынешнее их поколение на 95% состоит из сгораемых материалов, а следующее будет сжигаться полностью.

Глава компании Илон Маск отметил, что "многое может пойти не так" в этой миссии. По его словам, для минимального интернет-покрытия требуется по меньшей мере еще шесть запусков по 60 спутников, для "умеренного" - около 12 запусков.

SpaceX оценивает затраты на проект примерно в $10 млрд. Они не единственные, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются также OneWeb, Telesat, LeoSat и Project Kuiper.

Фото: instagram.com/marcuscote_photo

Ракета

Высота Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают 9 двигателей Merlin 1D, второй — 1 двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

Такая модификация Falcon 9 в целом соответствует критериям NASA для пилотируемых полетов. Именно ее вместе с кораблем Crew Dragon будут с небольшими доработками использовать для вывода астронавтов на орбиту и возвращения их на Землю.

В этой миссии SpaceX в третий раз использует маршевую ступень с номером B1049.3: она уже летала в космос в миссиях Iridium NEXT-8 и Telstar 18V. Кроме того, створки обтекателя также не будут новыми — их использовали на Falcon Heavy в недавней миссии Arabsat-6A.

Патч миссии:

