Новая лунная программа США получила официальное название

Фото: пресс-служба NASA

Новая американская программа полета, высадки и закрепления астронавтов на Луне будет носить название Artemis. Об этом Аэрокосмическое управление США объявило у себя в Twitter.

Выбор названия объясняется просто: богиня Луны Артемида в древнегреческой мифологии была родной сестрой бога Аполлона, а именно в честь него назвали первую лунную программу США в 1960-1970 годах.

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Кроме того, в ночь на сегодня президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса дополнительные $1,6 млрд: эта сумма нужна для ускорения программ по освоению Луны и Марса. Ранее на следующий финансовый год NASA (начинается с 01.10.2020) было предложено выделить $21 млрд.

Выступление директора NASA Джеймса Брайденстайна по этому поводу:

Вашингтон намерен использовать расширенную (в сравнении с Apollo) лунную программу для отработки процессов и навыков, которые понадобятся для визита на Марс и далее. NASA планирует высадиться на Луну к 2024 году, а в середине 2030-х - отправить экипаж на Красную планету.

В 1960-х для лунной программы США создали сверхтяжелую ракету Saturn V. 20 июля 1969 года впервые в истории на Луну ступил человек: это был Нил Армстронг. За ним на поверхность из спускаемого аппарата корабля Apollo 11 вышел Эдвин Олдрин. До 1972 года американцы еще пять раз успешно высаживались на Луне; всего на спутнике Земли побывали 12 человек.

На днях компания Blue Origin показала "Голубую Луну" для высадки на спутник Земли (см. видео), а Китай заявил, что тоже построит базу на спутнике Земли.

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