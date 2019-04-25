Космическая гонка в разгаре: Китай построит базу на Луне

Фото: пресс-служба CNSA

В ближайшие 10 лет Китай собирается возвести на южном полюсе Луны научно-исследовательскую базу и отправить тайконавтов к естественному спутнику Земли. Об этом вчера на брифинге по случаю китайского Дня космонавтики (24 апреля) заявил Чжан Кэцзянь, руководитель Китайского национального космического управления (CNSA), пишет местное агентство Синьхуа.

По словам чиновника, в конце 2019 года Китай запустит сборный восьмитонный аппарат Чанъэ-5: в рамках этой части лунной программы КНР будут собраны и доставлены на Землю образцы лунного грунта.

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Чанъэ-5 состоит посадочного модуля, командного (головного), орбитального и возвращаемого.

Хранить лунные образцы намерены в исследовательском центре, который находится в Шаошане, родном городе Мао Цзэдуна.

В NASA недавно заявили, что собираются высадить астронавтов на южном полюсе в районе кратера Шеклтона.

К концу 2019 года будет собран первый центральный блок будущем сверхтяжелой ракеты SLS, которую используют для лунных миссий. Опыт NASA на Луне, включая использование местных природных ресурсов, будет использован для подготовки миссий на Марс.

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