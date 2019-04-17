В NASA определились, куда высадят астронавтов на Луне: фото

Джеймс Брайденстайн (фото - NASA / Joel Kowsky)

Аэрокосмическое управление США в течение пяти лет собирается вновь высадить астронавтов на Луну, причем в месте, где экспедиции еще не были: на Южном полюсе естественного спутника Земли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы NASA.

Одна из причин такого предварительного решения - то, что в этом регионе есть запасы воды.

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"Вода - критический ресурс для долгосрочных исследований. Она может быть использована для питья, охлаждения оборудования, производства кислорода и ракетного топлива для миссий дальше в Солнечную систему", - заявили в Управлении.

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"Южный полюс находится далеко от посадочных площадок Аполлона, сгруппированных вокруг экватора. Это совершенно новый вызов и новая среда для исследований. Он также является хорошей целью для будущей высадки, поскольку с точки зрения робототехники это наиболее тщательно изученный район Луны", - считают в NASA.

Кратер Шеклтона (диаметр - около 19 км) - в центре, а южный полюс расположен на западном его краю (нажмите, чтобы увеличить):

Эллиптическая полярная орбита зонда Lunar Reconnaissance Orbiter наиболее близка к Луне во время его прохождения над Южным полюсом, и после тысячи пролетов за последнее десятилетие LRO собрал самую подробную информацию о топографии региона, температурном режиме и местах расположения вероятной замерзшей воды.

"Мы нанесли на карту каждый квадратный метр, даже области постоянной тени", - сказал Ноа Петро, ученый проекта LRO.

Постоянно затененные кратеры в регионе характеризуются одними из самых низких температур в Солнечной системе - до -248 градусов по Цельсию.

К концу 2019 года будет собран первый центральный блок будущем сверхтяжелой ракеты SLS, которую используют для лунных миссий. Опыт NASA на Луне, включая использование местных природных ресурсов, будет использован для подготовки миссий на Марс.

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