Cинхронное приземление ускорителей ракеты SpaceX: эпичное видео

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Впервые в истории миссия по возврату всех трех ускорителей основного блока тяжелой ракеты Falcon Heavy была завершена успешно

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В соцсетях и на видеохостингах появились десятки любительских видеозаписей сегодняшнего (по киевскому времени) старта самой мощной из ныне действующих ракет Falcon Heavy от частной компании SpaceX Илона Маска.

Поскольку запуском ракеты никого не удивить, а плавная посадка отработавшей ступени все еще остается в космонавтике нетривиальным событием, особое внимание зрителей на мысе Канаверал было приковано к автоматическому возвращению на территорию стартового комплекса двух боковых ускорителей.

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Боковые бустеры сети на расположенные рядом площадки, а центральный - на беспилотную плавучую платформу Of Course I Stilll Love You в Атлантическом океане почти в 1000 км от места старта.

Далеко в океане:

Эта ракета вывела в космос телекоммуникационный спутник Arabsat-6A для Саудовской Аравии.

Первый блок ракеты состоит из трех модифицированных ускорителей Falcon 9 - вместе они имеют мощность, равную почти 20 работающим на полной мощности Боингов-747.

Без возврата ступеней Falcon Heavy способна вывести на низкую околоземную орбиту до 64 т, до Марса - почти 17 т, до Плутона - 3,5 тонн. Только Saturn V, которая использовалась для лунных миссий, была более грузоподъемной.

Габариты Falcon Heavy: высота - 70 м, диаметр - 3,7 м (основная "свеча") и более 12 м в ширину в первом блоке, масса - 1420 т.

6 февраля 2018 года при дебютном запуске тяжелой ракеты Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре. Боковые ускорители ракеты синхронно сели на площадку на суше. Посадка третьего ускорителя (центрального) на платформу в Атлантическом океане была неудачной - ступень разбилась о воду на скорости около 480 км/ч.

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Теги: Илон Маск, Falcon Heavy, spacex, космос, ракета, приземление, достижение
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