Первый коммерческий старт сверхтяжелой ракеты SpaceX: трансляция

Завтра, 11 апреля в 01:35 ночи по киевскому времени, состоится первый в истории коммерческий запуск самой мощной из ныне действующих ракет: Falcon Heavy от частной компании SpaceX Илона Маска попытается вывести в космос телекоммуникационный спутник Arabsat-6A для Саудовской Аравии.

Старт состоится с площадки LC-39A Космического центра им. Кеннеди, который расположен на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида.

LC-39A — историческая площадка: с нее было запущено 11 ракет Saturn V по программе Apollo, включая первый полет с прилунением человека. Также с этого стартового стола 82 раза взлетали челноки Space Shuttle.

В случае чего, у SpaceX будет почти двухчасовое стартовое окно, чтобы запустить "Тяжелого Сокола".

В отличие от прошлогодней тестовой версии Falcon Heavy, все три ускорителя нынешней ракеты — финальной версии Block 5, что, по словам Маска, позволило нарастить суммарную тягу еще на 10%.

Сборка Falcon'а в цехе на мысе Канаверал:



На этот раз SpaceX, как и при тест-запуске, попытается мягко вернуть на Землю все три ускорителя ракеты: два боковых — на расположенные рядом площадки на суше, а центральный — на беспилотную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Выглядеть это будет примерно так:

SpaceX will attempt to land Falcon Heavy’s side boosters at Landing Zones 1 and 2 and Falcon Heavy’s center core on the Of Course I Still Love You droneship during the Arabsat-6A mission https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/0vHnyYt0nN