Первый коммерческий старт сверхтяжелой ракеты SpaceX: трансляция

Завтра, 11 апреля в 01:35 ночи по киевскому времени, состоится первый в истории коммерческий запуск самой мощной из ныне действующих ракет: Falcon Heavy от частной компании SpaceX Илона Маска попытается вывести в космос телекоммуникационный спутник Arabsat-6A для Саудовской Аравии.

Старт состоится с площадки LC-39A Космического центра им. Кеннеди, который расположен на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида.

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LC-39A — историческая площадка: с нее было запущено 11 ракет Saturn V по программе Apollo, включая первый полет с прилунением человека. Также с этого стартового стола 82 раза взлетали челноки Space Shuttle.

В случае чего, у SpaceX будет почти двухчасовое стартовое окно, чтобы запустить "Тяжелого Сокола".

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В отличие от прошлогодней тестовой версии Falcon Heavy, все три ускорителя нынешней ракеты — финальной версии Block 5, что, по словам Маска, позволило нарастить суммарную тягу еще на 10%.

Сборка Falcon'а в цехе на мысе Канаверал:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SpaceX (@spacex) 6 Апр 2019 в 12:33 PDT



На этот раз SpaceX, как и при тест-запуске, попытается мягко вернуть на Землю все три ускорителя ракеты: два боковых — на расположенные рядом площадки на суше, а центральный — на беспилотную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Выглядеть это будет примерно так:

SpaceX will attempt to land Falcon Heavy’s side boosters at Landing Zones 1 and 2 and Falcon Heavy’s center core on the Of Course I Still Love You droneship during the Arabsat-6A mission https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/0vHnyYt0nN — SpaceX (@SpaceX) 9 квітня 2019 р.

Посадка на OCISLY будет осуществлена с рекордом: никогда ранее ступень не возвращали на дрон-баржу почти в 1000 км от берега (максимум было 700 км, и то с аварией — на зависшем над платформой ускорителе в последний момент закончился окислитель, и он упал на нее).

Платформа способна выдерживать заданную позицию с погрешностью до 3 м даже во время шторма:

Скорость полета центрального ускорителя в момент его отсоединения от второй ступени может достичь 3,5 км/с, что также рекордный показатель не только для FH, но и Falcon 9.

Чтобы не "поджарить" ступень при спуске на такой скорости, вероятно, будет выполнен ряд тормозных маневров до ее входа в плотные слои атмосферы.

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Первый блок ракеты состоит из трех модифицированных ускорителей Falcon 9 - вместе они имеют мощность, равную почти 20 работающим на полной мощности Боингов-747. Falcon Heavy способна вывести на низкую околоземную орбиту до 64 т, до Марса - почти 17 т, до Плутона - 3,5 тонн. Только Saturn V, которая использовалась для лунных миссий, могла забросить на орбиту больше груза.

Параметры ракеты: высота - 70 м, диаметр - 3,7 м (основная "свеча") и более 12 м в ширину в первом блоке, масса - 1420 т. Стоимость запуска - до $90-100 млн. Для сравнения: вывод грузов на орбиту с помощью другого американского тяжелого носителя - Delta IV Heavy - обходится примерно в $435 млн.

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На орбиту будет выведен шеститонный (сухая масса — 3520 кг) Arabsat-6A, собранный в Денвере американской компанией Lockheed Martin.

Этот аппарат и еще один — Hellas Sat 4/SaudiGeoSat-1 — созданы в рамках программы Arabsat-6G.

Arabsat-6A базируется на модернизированной шине A2100 и будет использовать новую технологию для зарядки солнечных панелей. Его повесят на геостационарной орбите над 30,5 меридианом восточной долготы, откуда он около 15 лет будет обеспечивать пользователей на Ближнем Востоке, в Африке и Европе телесигналом, интернетом и мобильной связью.

Arabsat-6A в сборочном цехе (фото — Lockheed Martin):

6 февраля 2018 года при дебютном запуске тяжелой ракеты Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре. Боковые ускорители ракеты синхронно сели на площадку на суше. Посадка третьего ускорителя (центрального) на платформу в Атлантическом океане была неудачной - ступень разбилась о воду на скорости около 480 км/ч.

Как это было год назад. Досмотрите до конца:

Подробный таймлайн нового запуска Falcon Heavy доступен в пресс-релизе SpaсeX (формат PDF).

Видео и фото: SpaceX